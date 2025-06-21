好萊塢華裔女星切除雙乳大談抗癌！「救了女記者一命」她感激發聲

記者劉宛欣／綜合報導

44歲好萊塢華裔混血女星奧莉薇亞穆恩（Olivia Munn），她在確診乳癌後，選擇切除雙乳並公開抗癌經歷，她在社群上積極推廣乳癌篩檢的重要性，CBS《Inside Edition》記者艾莉森霍爾（Alison Hall）近日透露，在奧莉薇亞穆恩的提醒下，前往接受檢查，發現罹患零期乳癌，得以及時治療，她感激表示：「穆恩的故事救了我一命。」

▲奧莉薇亞穆恩分享抗乳癌經歷，救了女記者艾莉森霍爾。（圖／翻攝自Olivia Munn IG）

艾莉森霍爾接受治療的過程中，奧莉薇亞穆恩持續與她保持聯繫，甚至在她手術後寄送復健護理用品表達支持，她的手術在今年1月完成雙乳切除手術，5月接受乳房重建，慶幸自己因早期發現而免於化療與放射治療，同時透露自己也收到了其他7名女性的來信，她們感謝奧莉薇亞穆恩的坦誠分享，並相信還有更多女性因此受益。

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▲奧莉薇亞穆恩、艾莉森霍爾在節目中會面。（圖／翻攝自Olivia Munn IG）

艾莉森霍爾回憶母親20年前罹患乳癌時，需接受化療與放射治療，自己能以較輕的方式對抗癌症，深感幸運。不過她也坦承，作為癌症倖存者，仍需面對每年檢查的心理壓力，表示：「我現在感覺良好，並為自己度過最艱困的時期感到自豪。」