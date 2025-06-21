戴佩妮搶第2座金曲歌后！　突宣布「缺席典禮」原因曝光

▲ 戴佩妮現身2025 hito流行音樂獎。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌后戴佩妮今年憑藉專輯《雙生火焰TWIN FLAME》，入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎，這是她第6度入圍該獎項，將和同是金曲歌后的蔡健雅、魏如萱，還有實力派的新生代歌手陳忻玥以及Karencici廝殺，她今晚（21日）現身《2025 hito流行音樂獎》，現場演唱〈雙生火焰〉，靈魂歌聲讓全場觀眾聽得如癡如醉。

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▲▼戴佩妮將缺席金曲獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）



戴佩妮受訪時表示今年因家中有事無法出席金曲獎，「早在之前邀請我頒獎，還沒公佈入圍，就確定不能來了，家裡有事必須要回新加坡一趟。」她豁達笑說：「心同在，肉體不在，有稍微寫一下感言。」對於第6度入圍，她直呼很感恩，「每次都是平常心，包含得獎那年，我都沒有變，心態都是平常心，好的歌手太多了，很幸運今年再入圍，很可以了。」

被問到下半年有無演唱會計畫？戴佩妮苦說：「我有想了很久，拖延症，我只知道25週年的周邊Ｔ恤快好了，我有聽到大家敲碗演唱會，我有放在心上。」問及有無機會移師高雄巨蛋開唱？她坦言會想去，「畢竟沒去過，但會有票房壓力，總會有機會的。」

