直擊／艾怡良才唱3句就出狀況！　後台緊急道歉：我今天對不起大家

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良去年推出專輯《我的問題該問誰》，今（21日）出席hito 流行音樂獎頒獎典禮，並拿下hito唱作歌手，更獻唱了〈怎麼演怎麼不像〉，隨著80年代華麗風格的熱情舞動，讓觀眾沉浸在她歌聲中盡情搖擺。不料她才唱了3句就意外忘詞，她到後台立刻道歉：「我今天對不起大家。」表示自己嗨到得意忘形，結果樂極生悲，「我可以表現的更好，希望大家可以原諒我。」

▲▼艾怡良獻唱〈怎麼演怎麼不像〉。（圖／記者黃克翔攝）

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艾怡良在出道將滿13年之際，除了宣布發表Demo概念輯《我偷的故事》替自己的創作生涯做個紀錄，同時終於確定10月18日將首度攻上台北小巨蛋，至於嘉賓人選還沒確定。

但她坦言前陣子因過度使用喉嚨，導致嗓子出狀況，因此壓力非常大，好在經過治療，現在聲音已經復元七、八成，並且少說話、少吃刺激食品，「不至於低潮，還是有方法，讓表演變得比較費力，就是要暖身很久，要找到不一樣的共鳴。」以前相當追求身材有線條的艾怡良，表示現在已經無法每天跑步，因為發現體脂太低反而容易感冒，搞笑說：「現在運動為的是心肺，不在乎胖瘦了，反正有造型師，大不了貼膠帶吧！」

▲艾怡良拿下hito唱作歌手。（圖／記者黃克翔攝）

她雖然去年推出專輯，卻在今年金曲獎全數槓龜，艾怡良坦言，一開始確實蠻失望，「後來覺得沒關係，寫歌不是為了得獎，本來就有的歌迷喜歡有的歌迷不喜歡，但我做了不一樣的嘗試，也算對得起自己了。」