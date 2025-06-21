《悲慘世界》席捲台北！觀眾「雞皮疙瘩掉滿地」　Lulu看完激動噴淚

記者蕭采薇／台北報導

史詩級神作《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，在台北國家戲劇院演出中。上週四首演至今，場場爆滿、好評如潮，劇迷看完激動直呼：「雞皮疙瘩掉滿地」、「聽到噴淚」、「餘韻太強，想無限循環原聲帶！」連Lulu、漢典、品冠都忍不住朝聖，看完直呼：「太震撼，人生能看到這場演出太幸福了！」

▲LULU朝聖《悲慘世界》星光場。（圖／寬宏藝術提供）

《悲慘世界》魅力無敵，這次40周年紀念版風靡全球，終於來到台灣。第一次看現場演出的Lulu興奮表示：「第一次在劇場看《悲慘世界》音樂會真的超級震撼！演員就在眼前唱歌，有種夢想成真的感覺！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著表示：「旁邊的姊姊從頭哭到尾，我自己是小珂賽特一登場就忍不住落淚。劇場的魅力，就是把悲傷、憤怒唱出來，唱進你心裡！比起電影，現場的感動更直接、更有力量，一生至少要看一次，太值得了！」

▲《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，在台演出中。（圖／寬宏藝術提供）

第一次接觸《悲慘世界》的陳漢典也深受感動：「這是我第一次看《悲慘世界》，心靈真的受到很大的衝擊！雖然故事很悲傷，但音樂和歌聲卻讓我感受到世界依然美好，那種情感強烈到我一度想站起來回應！演員沒有哭，但從聲線裡能深深感受到那份悲傷，這樣的表演非常值得學習！」

▲陳漢典朝聖《悲慘世界》。（圖／寬宏藝術提供）

品冠同樣被震撼：「這次用音樂會的形式呈現，讓我能更專心地聽演員的聲音，現場聲音非常清楚且震撼！以往看音樂劇，樂手都在台下，這次他們出現在舞台上，讓整體感受更直接、更有張力！最喜歡群唱的部分，充滿力量、激昂，甚至帶著悲憤情緒的歌曲，很有感染力！音樂的起承轉合處理得非常細膩，好幾次都讓我起雞皮疙瘩！」

▲品冠朝聖《悲慘世界》。（圖／寬宏藝術提供）

《悲慘世界》40周年紀念版音樂會現正熱烈演出中！全球巡演重磅登台，首度造訪台灣，台北場次熱賣，僅剩少量票券，高雄場也即將登場，購票請洽寬宏藝術。