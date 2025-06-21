周杰倫香港開唱「警方接100宗詐騙案」　損失金額爆驚人數字！

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫將於6月27日至29日在香港啟德體育園舉行《嘉年華世界巡迴演唱會2025─香港站》，3場演唱會門票早已秒殺。不料香港近期出現大量轉售門票的貼文及可疑網站，令不少歌迷誤陷詐騙陷阱，警方接獲近百件相關詐騙案，損失金額驚人。

▲周杰倫6月27日起將在香港開唱3天。（圖／翻攝自寶輝娛樂臉書）

據港媒《香港01》報導，2025年的前五個月，香港警方接獲了將近100宗與周杰倫演唱會門票相關的詐騙案，損失總額超過170萬港幣（約台幣640萬元）。主辦單位提醒民眾，演唱會門票應該從官方管道購買，強調詐騙手法層出不窮，民眾應避免從假冒或可疑網站和WhatsApp號碼購票，以免遭受損失。

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▲周杰倫香港演唱會開始前，警方接獲近100宗相關詐騙案。（圖／杰威爾提供）

另外，若有人打算透過網路交易平台購買轉售門票時，建議先了解賣家的背景資訊，如電話號碼、銀行帳戶及專頁名稱等。還要注意賣家是否有負面評價、帳戶註冊日期等。如果發現帳戶是近期才開設、存在負評或缺乏歷史評價，則需更加謹慎，以免受騙上當。

周杰倫下周將在香港連唱3天，近日透露感冒了，在限動發聲「哥先休養一陣子，感冒好煩，希望演唱會前趕快好，之前頭疼一陣子好不容易好些，現在又搭配感冒，快瘋了。」他也持續在限動回報康復進度，會以最佳狀態登台。