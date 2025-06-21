樂天女孩Kaho見前同事「差點落淚」　興奮送上台灣珍奶

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿迎來第八屆充滿日式風情的主題日「YOKOSO桃猿」，從特色活動、主題舞蹈到聯名商品，全方位營造濃厚日系氛圍。此次活動不僅邀請日本東北樂天金鷲啦啦隊來台，日籍樂天女孩Kaho（高橋佳帆）也與三位過去的啦啦隊「前同事」重逢。她20日激動表示：「沒想到我們上一次見面已經是兩年前了！見到她們的時候，我覺得就像在做夢一樣，心情很奇妙。能夠再次見面讓我非常感動，差點掉下眼淚。」

▲KAHO獨挑大梁唱名。（圖／樂天桃猿提供）



這回Kaho挑戰自我，在開賽前獨自擔任「唱名」工作。她回憶說，去年還是以日本啦啦隊的身份來台播報，這次則是以「樂天女孩」成員重新站上舞台，別具意義。她笑說：「我真的超緊張，連拿稿子的手都在發抖。」雖然壓力不小，她仍表示會繼續努力完成接下來兩天的挑戰，也希望球迷給她多多支持。

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▲曲曲和東北樂天金鷺吉祥物合影。（圖／樂天桃猿提供）



重逢的不只啦啦隊女孩，還有吉祥物。Kaho提到，這次再度與東北樂天金鷲的クラッチ（Clutch）與クラッチーナ（Clutchina）碰面，一位是熱情愛吃飯糰的男孩，一位是溫柔但有主見的女孩，Kaho說：「不過今天我感覺他們兩隻都有一點緊張？」而對於樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」，她則打趣說：「今天猿氣好像還沒怎麼對他們做惡作劇，接下來兩天我會幫忙促進大家的感情，希望牠們可以變得更熟、更有趣！」

▲NANAKA(左起)、ＮＡＮＡ和KAO。（圖／樂天桃猿提供）



Kaho笑說，這次因為練舞太忙，還沒機會好好和前同事聊天，「我送了她們台灣的珍珠奶茶，她們都非常開心！」雖然她很想帶大家去台灣各地走走，但對方賽後就會返日，只能在球場內熱情款待。



曲曲也分享，看見遠道而來的日本吉祥物，讓她有種「老朋友很久不見」的熟悉感。她說：「他們真的非常受球迷歡迎，互動也很強，跟我們家猿氣其實蠻像的，不過我們家猿氣好像比較喜歡黏著女生。（笑）」此外，她特別練了他們的局間毛巾舞！一起讓球迷感受日式啦啦隊的應援方式～球場也有融入日式的場邊喇叭應援，「都有讓我們一秒去到日本的感覺！」



談到來台滿一年的心得，Kaho坦言自己真的有「台化」，「台灣人都非常親切又熱情，讓我覺得，變得更擅長與人相處了！」不過她也笑說，仍保留一些日本女生的習慣，「還是會不自覺地在意學姐，這點應該算是我保留的日本女生特質吧！（笑）」她也透露，常常被其他女孩用「蛤？為什麼？」的眼神看著，「但因為我真的很尊敬和喜愛大家，所以這種個性，無論在台灣待幾年，大概都不會變吧！」

樂天桃猿「YOKOSO」主題日6月21、22日接續登場，曲曲透露，開場舞將加入全新日本風舞蹈，女孩們也將穿上結合法批的日式服裝，打造更具沉浸感的視覺體驗。樂天女孩與東北金鷲啦啦隊攜手獻上跨國應援饗宴，請粉絲們敬請期待。