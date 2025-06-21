不只周鶴年遭解約！龍俊亨突砲轟「叫我吐出10幾億違約金」：到底誰違約？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓創作歌手龍俊亨過去曾是Highlight成員，身為金曲製造機的他，退出團體後簽給公司BIGPLANETMADE ENTERTAINMENT，21日卻突然發文砲轟遭到不當解約，對方算出10幾億違約金，並要求他支付，令他怒不可言，在IG痛批「到底是誰違約？」巧的是，公司的母公司就是One Hundred Label，最近才遭到周鶴年指控不當解約，掀起熱議。

▼▲龍俊亨砲轟公司「到底誰違約」。（圖／翻攝自龍俊亨IG）



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龍俊亨21日突然在IG發文怒指，「去年推出專輯時，突然把我叫去，說是公司產業拓大，要整理旗下的廠牌，在沒有任何條件的情況下，要我解除合約，我無法理解，也覺得很荒唐，於是公司又說『那再好好合作看看』。」

但就在過了2個月後，公司突然單方面解約，不僅如此，龍俊亨從未答應投資任何公司，經紀公司卻計算出了投資金額、錢財，要求他付損害賠償金，原因是各種寫在合約書上的項目，但龍俊亨發文的文字裡反駁「我明明根本沒有違反過合約」。

▲龍俊亨開戰公司。（圖／翻攝自龍俊亨IG）



龍俊亨痛批：「公司擅自算出了10幾億違約金，叫我吐出錢後離開？我沒辦法接受，叫他們按照合約繼續處理經紀業務，結果對方幾個月以來都斷聯，到底是誰違約？」由於龍俊亨公司BIGPLANETMADE ENTERTAINMENT的母公司就是One Hundred Label，旗下藝人接連出面指控「不當解約」，使得One Hundred Label爭議如雪球般越滾越大，引起各界關注。