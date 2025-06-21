明日花綺羅沉默2天首發聲：我沒有賣春！咬出爆料者…遭傳暗黑價碼

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅於6月18日被韓媒爆料與韓團THE BOYZ成員周鶴年酒吧親密，日媒《週刊文春》發詢問信給公司導致事件曝光，甚至涉及性交易，男方遭公司退團解約後喊冤否認。而她社群停更2天終於打破沉默，21日凌晨發聲：「我人生中從未因金錢發生性行為（賣春），一次都沒有。」

▲明日花綺羅打破沉默回應周鶴年緋聞。（圖／翻攝自IG）

明日花綺羅發文：「雖然各種揣測四處飛竄，但《週刊文春》的報導沒有出來，請不要散播錯誤的訊息。我的人生中從未因金錢發生性行為（賣春），一次都沒有。當然這次也是如此。當時現場有一位初次見面的女性似乎喜歡周鶴年先生，所以拍下照片賣給《文春》。」短短151字卻展現出她堅強態度，更直接咬出幕後爆料者。

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▲明日花綺羅：「我人生中從未因金錢發生性行為（賣春），一次都沒有。當然這次也是如此。」（圖／翻攝自X）

粉絲紛紛湧入留言「很遺憾妳遭遇的這些指控，妳非常勇敢，謝謝妳站出來說，請注意安全，照顧好自己」、「妳沒有做錯任何事，說出真相讓很多人看到了曙光。妳非常勇敢。我們也會和妳一起對抗」、「妳不是一個人，大家都支持妳」、「您不是那種會做出讓自己日後看不起自己的行為的人，這一點包括我在內，大家都知道吧」。

過去有網友在Facebook私人社團「國內外暗黑旅行團」內，張貼明日花綺羅與其他女優的「價目表」，直指明日花綺羅收費最高，標榜「4小時400萬日圓（約新台幣81.3萬元），不限次數，限定東京都內」。當時明日花綺羅的經紀公司已駁斥，表示這些訊息不屬實。而明日花綺羅這次更親自發聲，表態從來沒有過賣春行為。