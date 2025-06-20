《釣魚迷日記》日本「國民導演」栗山富夫癌逝　享壽84歲

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名導演、曾推出人氣電影《釣魚迷日記》的栗山富夫，於6月18日上午因罹患惡性淋巴瘤病逝，享壽84歲。他出生於東京都。消息由公司松竹藝能於20日正式對外公布，並表示依照家屬與逝者的遺願，葬禮將以家族形式低調舉行。

▲栗山富夫病逝，享壽84歲。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，栗山富夫導演憑藉《釣魚迷日記》系列深受觀眾喜愛，也被譽為日本國民級導演。他於大學畢業後的1965年進入松竹，先擔任助理導演，之後於1983年以《親愛的拉海納》正式出道為導演。1985年，他執導的電影《祝辭》，描寫即將退休的上班族在婚禮上發表致詞時的各種趣事，該片也為他贏得了新人獎的肯定。

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▲栗山富夫的代表作《釣魚迷日記》系列。（圖／翻攝自日網）

1988年，栗山富夫接手執導《釣魚迷日記》，上映後創下高達12億5000萬日圓票房佳績。隔年起，《釣魚迷日記》便成為固定系列，除了1995年暫停外，幾乎年年推出新作，至1998年為止，他一共執導了包含《釣魚迷日記10》與《江戶花釣魚迷日記》在內的11部作品，將該系列推向國民電影地位。

除了《釣魚迷日記》之外，栗山富夫的其他代表作還包括1984年的《咱們去東京吧》、2000年的《Home Sweet Home》等，他也曾參與電視劇製作，1982年改編自同名電影的日劇《幸福的黃手帕》便是其作品之一。