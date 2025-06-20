林佳儀健身房曬照「洩49歲真實體態」　骨盆前傾哭喊：屁屁翹不起來

記者顧齊祐／綜合報導

曾以《心動》、《一個人的我依然會微笑》紅遍台灣歌壇的林佳儀，近年逐漸重返演藝圈。近日，她在社群平台分享健身房自拍，展現緊實身材與青春氣息。即便已接近50歲並育有兩個女兒，她仍保持著令人羨慕的狀態，瞬間成為網友熱議焦點。

▲即將滿50歲的林佳儀，已是兩個女兒的媽。（圖／翻攝自Facebook／林佳儀 Mira.Nisa Lin）



照片中，林佳儀身穿白色短版上衣搭配黑色運動短褲，秀出勻稱的美腿和纖細的小蠻腰。站在健身器材旁自拍的她，笑容自信又充滿活力，膚況保持相當良好，完全看不出歲月的痕跡。她在貼文中也寫道：「難道是因為已經接近50歲，所以身型越來越難保持嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林佳儀身穿短版上衣與短褲，秀出勻稱的好身材。（圖／翻攝自Facebook／林佳儀 Mira.Nisa Lin）



林佳儀同時分享健身心得，透露在教練指導下進行臀部訓練時，花了近一個小時反覆練習正確出力方式，才終於掌握訣竅。她回憶道，過去因媽媽提醒要坐姿端正，但她從未在意，結果長期習慣導致骨盆前傾，影響了練蜜桃臀的效果。如今，也換她每天提醒女兒注意姿勢，感慨道：「可能總要等到她們也開始會腰酸背痛的時候，才知道自己要調整吧……這就是人生呀。」

▲林佳儀身材與膚況保持相當良好，看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自Facebook／林佳儀 Mira.Nisa



照片曝光後，立刻吸引網友朝聖，紛紛留言讚美她的自律生活與凍齡外貌「本人看起來只有25歲」、「被佳儀的好身材跟好膚質嚇到，看起來頂多30」、「沒人會相信這是快50的身材」、「這根本不科學」、「到現在還是沒變，永遠像出道時19歲的樣子」。

▲林佳儀因長期姿勢不良導致骨盆前傾，影響健身效果。（圖／翻攝自Facebook／林佳儀 Mira.Nisa Lin）