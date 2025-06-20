韓國男孩眼神發亮！　街訪揭啦啦隊理想型是周子瑜

記者葉文正／台北報導

台灣棒球圈越來越多外籍啦啦隊女孩加入應援，特別是韓國超人氣女孩李珠珢、李多慧等人，引發韓國網路熱議「台灣用錢搶走韓國啦啦隊女孩？」，YouTuber咪蕾與Yahoo合作特別企劃節目回到韓國實地街訪，咪蕾前進首爾蠶室棒球場訪問棒球迷，直球第一個問題就是「如果台灣啦啦隊女生到韓國發展的話，大家會關注嗎？」受訪的韓國男孩各個眼神發亮，還有人羞得低下頭，直說「如果像子瑜那樣的話，當然會啊，棒球的關注度一定會馬上火起來。」





▲周子瑜。（圖／翻攝自YouTube／JYP Entertainment）

針對網路傳言「台灣用錢搶韓國啦啦隊女孩」，咪蕾發現其實一般民眾的想法都理性，一位韓國女孩透露「韓國啦啦隊員多數是日薪制，仰賴經紀公司發薪，在台灣薪水比較高的話，去台灣發展本來就很正常啊，而且在台灣感覺比較像藝人在發展她們的事業。」咪蕾也透露其實在韓國啦啦隊員訓練與應援時間，是比賽打多久就要站多久，而且練舞強度根本堪稱偶像團體。

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▲Yahoo結合外國Youtuber咪蕾街訪台韓共同話題。（圖／節目提供）

訪談中，韓國觀眾也透露為何棒球人氣升高，不少受訪者表示：「棒球票比其他運動便宜，而且可以邊吃邊看，像足球就不能一邊吃炸雞啊，要一直站起來，太難了。」另一位男生則表示本來身邊看棒球的人很少，也很少關注啦啦隊，但因為李珠珢的三振舞，讓身邊朋友都開始關注棒球，感覺啦啦隊的應援真的活絡了整個韓國市場。

▲韓國男生希望啦啦隊有周子瑜這類長相的成員。（圖／節目提供）

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