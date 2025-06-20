才出道半年就爆搞消失　男團SEVENTOEIGHT韓籍成員宣布退團！

記者蔡琛儀／台北報導

男團SEVENTOEIGHT出道半年，韓籍成員朴鎮佑上個月爆出神隱團體行程，且與公司信任產生裂痕，今（20日）他們所屬天空娛樂聲明證實朴鎭佑已正式退團，「此為經深思熟慮後所做出的選擇。SEVENTOEIGHT將以六人體制繼續活動，團體不會停下腳步，並將以更成熟的面貌回應大家的支持。謝謝大家始終如一的關注與陪伴。」

▲▼SEVENTOEIGHT韓籍成員朴鎮佑（下圖右1）消失一個多月後終於宣布退團。（圖／天空娛樂提供）



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對此，其他成員們皆給予支持跟祝福，隊長陳麒文表示：「覺得很可惜也很難過，本來以為能一起為夢想打拼，但尊重他的選擇！很謝謝前段時間他與我們在台灣的陪伴，希望他未來人生道路上更成功，很開心能與他相識。」而他們本週結束在南韓的特訓行程後，將在下週日登上兒童樂園舉辦的「星動樂園K-POP狂歡音樂祭」男團之夜開唱，也是首次以七人變六人之姿登場。

SEVENTOEIGHT先前跟隨「師姐」幻藍小熊的腳步，前往南韓首爾總部接受長達90天的密訓，藉由超精實「韓式練習生特訓」加強歌唱舞蹈、體態體能、語言能力、表情管理等各項技能，天天「朝九晚十二」共15小時做各項集訓課程外加晚自習，直呼：「感覺比當兵還累！」還要每天苦背30個韓文單字。

▲▼SEVENTOEIGHT積極備戰下週日的演出。（圖／天空娛樂提供）

隊長陳麒文形容：「像是升學補習班，一早九點就先體能訓練一到兩小時，然後緊接著開始韓文、舞蹈、歌唱、肢體儀態等課程陸續排滿，然後下課後晚上要把今天學的、練的東西全拍起來才能回家！根本就是逼出人體極限！」陳柏佑則苦笑說：「有一次真的全員練到斷電，一回到宿舍全躺平到早上，連澡都忘了洗！」

全員更展開嚴格飲控，除了油炸、甜食、辣的食物不吃，更把「原形食物」及蛋白質飲食為重點，成員王學駿透露公司執行長于傳勇及團內的鄭美祥是兩大飲控得力幫手，讓原本念體育的陳柏佑及王學駿的身材都更加精實外，年紀最小的D’OM（帝翁）更練出六塊肌，而彭义翔則瘦了三公斤讓身材更加精壯。