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前男友性愛成癮「整排檳榔西施都睡過」！　女星抓姦糾纏8年才分手

記者張筱涵／綜合報導

台灣藝人琳娜日前登上節目《單身行不行》，坦率分享自己一段糾纏8年的感情歷程。她透露，當年因同為原住民、又同為單親身分，與一位男性交往，原以為是命運安排，沒想到卻一步步踏入情感深淵。

▲▼琳娜。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲琳娜交過一任男友性愛成癮、不停出軌。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

琳娜回憶，兩人交往初期僅認識3、4個月就迅速確立關係，對方育有3名子女，而她本身也是一位單親媽媽。「我有聖母情結，覺得他太辛苦了，我能吃苦，覺得我們可以一起努力」，但其實當時的她正處於低潮、極度沒有自信，也因此不加思索地投入感情，這段感情雖在後期不斷提分手，但卻始終無法斷開，直到第八年才真正結束。

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她痛心透露，男方劈腿超過5次，甚至連她親自聘請來教女兒畫畫的女老師也成為出軌對象，有次女兒說畫畫老師不在教室時：「我就想起有瞄到男友手機訊息有『今天不上課，我們後山見』，第六感爆棚，我直接從北部衝到宜蘭，我打開門就看到他們兩個在裡面，我直接抓了個正著。」當時畫畫老師跪地痛哭，男友竟還推責：「是她主動的，不干我的事」。

▲▼琳娜。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲琳娜有一次更是抓姦在床。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

琳娜還揭露，村民們都瘋傳前男友開砂石車工作時，幾乎睡遍花東沿線的檳榔西施，某次她堅決分手，對方竟帶著3個小孩苦苦哀求，琳娜心軟又陪他看心理醫生，這才發現對方患有「性愛成癮症」，她一度再度陷入聖母情懷，但最終仍無法感受到對方真正改變。

讓琳娜徹底死心的是某次爭執後，男友竟下跪要求她打他，她氣憤之下打了幾下，但對方隨後竟情緒失控自殘，「我看著他打自己，我的心已經沒有波動，只覺得這一切都該結束了」。她坦言，是那一刻才真正明白自己早已無愛，最終斷然分手。

節目中，心理諮商師林萃芬也補充說明，「性愛成癮症」的成因可能與過往創傷有關，若要治療，需回溯到最初的性創傷經驗，方能根治。這起案例也讓觀眾對兩性關係與心理健康有更深一層的省思。

▲▼琳娜。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲琳娜後來得知前男友有性愛成癮又心軟，直到糾纏第八年才終於放下。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

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