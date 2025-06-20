TOKIO國分太一驚爆遭公司解雇！閃電退出6節目…電視台將開記者會

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣男團「TOKIO」成員國分太一突然向各家電視台提出全面撤退節目主持工作，震驚各界。而他參與主持的節目《鐵腕DASH》涉及違規問題，負責製作播出的日本電視台將於20日召開緊急記者會，甚至傳出他將會被「株式会社TOKIO」解雇。

▲TOKIO國分太一無預警全面停工，驚爆遭公司解雇，疑似涉及嚴重違規。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，日本電視台將在20日召開緊急記者會，說明《鐵腕DASH》涉及違規的問題，知情人士透露，記者會的內容與國分太一有關。而《鐵腕DASH》從1995年開播，是具有30年資歷的長壽綜藝節目，男團「TOKIO」透過節目揮汗挑戰各種工作，部分節目企劃還和地方團體、政府有合作，是國民級的節目，發生違規問題影響相當大。

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▲TOKIO成員主持節目《鐵腕DASH》30年，是國民人氣相當高的節目。（圖／翻攝自X）

男團「TOKIO」原本隸屬傑尼斯事務所（現改名：星達拓娛樂），全團獨立開設公司，由隊長城島茂擔任董事長，國分太一擔任副社長，松岡昌宏是副社兼公關，2021年4月正式啟動，2022年5月啟動新項目「TOKIO-BA」，國分太一出任公司「TOKIO-BA」社長，城島茂和松岡昌宏則擔任副董事長。「TOKIO」去年4月宣布與星達拓娛樂簽約合作，如果國分太一被TOKIO公司解雇，可以推測他涉及了嚴重的違規事件。

▲國分太一上木村拓哉YouTube節目，近日剛播出。（圖／翻攝自YouTube）

國分太一出道以來一直是緋聞絕緣體，給外界溫柔爽朗形象，近日才上木村拓哉的YouTube節目，介紹TOKIO與烏龍麵連鎖品牌合作的菜單企劃。他目前手上多達6個固定主持節目，曾連續6年是最多演出節目的藝人，締造6連霸紀錄，國民好感度極高，並於2015年宣布與TBS電視台女員工結婚，育有2個女兒，目前涉及何事還沒有公開，但娛樂圈已經掀起騷動。

▲▼TOKIO經歷主唱長瀨智也引退，山口達也涉醜聞退團，現在剩下隊長城島茂（中）、松岡昌宏（左）、國分太一（右）3人。（圖／翻攝自X）