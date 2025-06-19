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李孝利想當媽！3年前親吐「不做試管原因」被挖出炎上　兩派戰翻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天后女星李孝利與音樂人老公李尚順結婚十多年，兩人都曾坦言想要孩子，不過至今未能成功懷孕。近日，她幾年前在節目上，談起試管嬰兒的言論，突然被挖出，成為網路熱議焦點，她當時表示「如果能自然懷孕會很感激，但我不想做試管嬰兒」，引發網友正反兩極的討論，出現大量支持與批評的聲音。

▲李孝利認為自己想懷孕的念頭，沒有強烈到要做試管嬰兒的程度。（圖／翻攝自韓網）

▲李孝利多年前關於試管嬰兒的發言被挖出。（圖／翻攝自李孝利Instagram）

李孝利曾於2022年5月播出的綜藝節目《年糕店那哥哥》中擔任來賓，當時談到生孩子的計畫時，提及自己對試管嬰兒的看法，她坦言：「（嘗試懷孕這件事）我不想做到去做試管的程度，不想那麼迫切地依賴醫學的力量。如果能自然懷孕，那我會很懷抱著感恩，把孩子生下來並撫養長大。我身邊也有58歲才生下第一胎的例子。」

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▲李孝利認為自己想懷孕的念頭，沒有強烈到要做試管嬰兒的程度。（圖／翻攝自韓網）

▲李孝利認為自己想懷孕的念頭，沒有強烈到要做試管嬰兒的程度。（圖／翻攝自韓網）

她接著補充說：「我想生小孩的原因是想擁有媽媽那種無私、奉獻的心。我一直過著以自我為中心的人生，想體驗一下為了某個人，自我漸漸消失的感覺。」而此前早在2020年，李孝利就曾在《玩什麼好呢》中透露過「正在規劃懷孕，如果沒懷上，就會參加（限定女團退貨遠征隊）冬季活動。目前正在吃中藥」。

之所以李孝利關於「不想做試管嬰兒」的發言，時隔多年再度浮出，是因為是一篇在網路上的舊文再度引發討論，幾家韓媒跟進報導，引起大眾討論聲浪，相關貼文底下反應兩極，有人批評「作為公眾人物應該更謹慎發言」，認為她的說法會讓正在嘗試試管嬰兒的媽媽感到挫折，也有人力挺她的選擇，表示「她只是分享自己的想法，並沒有否定試管嬰兒」。

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