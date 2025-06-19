魏如萱金曲化身修車店老闆　林美秀低調求指教

記者葉文正／台北報導

今年金曲36釋出全新形象短片，以「工業職人」為概念，將音樂產業化作一座龐大的聲音工廠，把音樂產業具象化，每個人各司其職地讓完美的聲音被大家聽見。

▲米莎對於扮演「切割工」一角感到興奮。（圖／台視提供）

節目特別邀請到今年同時也是入圍者的林美秀、魏如萱、TRASH、恐龍的皮、呂士軒、米莎參與演出，描繪每一位默默耕耘的創作者，如何像一顆顆螺絲，擰緊旋律、穩住節奏，讓金曲這部音樂巨輪穩穩前行。此外，短片旁白由金曲歌王蕭煌奇獻聲，以溫暖沉穩的語調貫穿整支影片，道出職人精神的真誠語句：「聲音無虛華，是腳踏實地。」而旁白文字也邀請到資深作詞人武雄老師一同協助語音校正，力求台語正字與語氣皆達到最貼近語境的呈現。

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▲林美秀監工。（圖／台視提供）

今年首度發行個人台語專輯就一舉入圍「最佳台語女歌手獎」的影后林美秀，在金曲形象短片中飾演「監工師傅」，在組裝平面圖上比劃。舞台劇演員出身的她表示：「演員到劇場最先熟悉的就是舞台，而今天扮演的角色剛好和場地有連結，也讓我特別有感。」拍攝過程一次就過，也充分展現影后實力。雖然笑稱自己是不小心入圍金曲獎，但仍謙虛表示：「但是唱歌的時候就還是很新人啦，希望大家能多多指教。」

▲恐龍的皮是輪胎工。（圖／台視提供）

以修車店老闆之姿登場的魏如萱，在拍攝現場舉手投足都是老闆氣勢。她表示：「螺絲釘的意義，就是缺一不可。每個人都在自己的崗位上，讓這整部機器正常運作。」今年以新專輯《珍珠刑》入圍多項大獎的她，同時也將每位音樂人比喻為珍珠，雖小卻發光，每個人都在作品中閃耀屬於自己的光芒。

▲魏如萱是修車店老闆。（圖／台視提供）

四度角逐「最佳樂團獎」的TRASH組成焊接團隊，分別處理打磨、焊接等工作，透露角色很像默默在這一年中為音樂產業努力的螺絲，一起等到金曲獎這個大派對的到來，和跟我們一樣的「做工的人」齊聚一堂，把焊接的過程轉化為音樂的節奏，坦言：「最像工人的時刻，就是我們卡在工作室裡不斷打磨、雕刻作品的那刻。」更強調：「身為搖滾樂團，必須把螺絲轉得更緊！」

由暴龍與三角龍組成的樂團「恐龍的皮」，二度入圍「最佳演唱組合獎」，在金曲短片中飾演輪胎技師，分別推著輪胎和使用千斤頂，最後再合力鎖上最後一顆螺絲。被問到覺得在音樂圈中扮演什麼樣的螺絲釘，笑說：「我們是音樂界的恐龍啦！用快樂的音樂為世界增添能量，就算和別人不一樣也沒關係。」

「我就是一個烤漆工，努力為作品加上一點有趣的顏色。」在短片中飾演噴漆技師的呂士軒，將自己定位為種樹的人，透露自己在植樹節出生，喜歡在音樂中播下種子，看它們如何發芽、變化。

「客語歌后」米莎今年也將再度角逐「最佳客語歌手獎」、「最佳客語專輯獎」、「年度專輯獎」三項大獎，興奮分享這次飾演切割工的拍攝經驗：「操作機台的感覺超好玩，這輩子應該很難得有機會操作這些專業機器。」更感性表示，曾經希望自己是使用螺絲去創造宏偉機械的人，但做音樂快20年，覺得自己更像是一個小小的螺絲，在自己的崗位做好自己的事情，成為整體的一份子。

《第36屆金曲獎頒獎典禮》將於6月28日（六）在台北小巨蛋舉行，請行徑車輛小心慢行，周邊停車不易，請民眾多利用大眾運輸系統。承辦單位台視於當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與全球金曲YouTube播出。此外，也可以透過LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號收看直播，其中LINE TODAY也將提供多視角直播服務，提供觀眾更多選擇。其他播出平台還包括中華電信MOD、新加坡StarHub「HUB都會台」、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出。