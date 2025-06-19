NewJeans抗告遭駁隔天！Danielle日本活動「與Ador同行」：既定行程

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團NewJeans先前針對「禁止獨立活動」假處分所提出的異議抗告申請，17日確定遭駁回，因此仍不能進行獨立活動。不過，在抗告被駁回的隔日，成員Danielle就與Ador公司人員一同現身海外行程，引發外界關注。

▲Danielle在抗告被駁回隔天出席活動。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

根據韓媒報導，Danielle於18日在日本京都參加瑞士知名鐘錶品牌OMEGA的全球新品發表活動。值得一提的是，她當天是與經紀公司Ador的工作人員同行，而就在活動前一天，首爾高等法院才剛駁回了NewJeans 5名成員，針對「禁止簽訂新的廣告合約，並維持 ADOR為原經紀公司地位」的假處分裁定所提出的抗告。

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▲Danielle的品牌活動是既定行程。（圖／翻攝自NewJeans官方X）

目前，NewJeans成員與Ador仍處於僵持狀態，雖然訴訟還沒結束，成員們仍與Ador方面，一同履行早已敲定的的商業與廣告行程。此次OMEGA活動，就是早已安排好的公開行程，因此Danielle才會如常與Ador團隊一同完成工作。

回顧事件發展，NewJeans在2024年11月底緊急召開記者會，宣布因雙方信任破裂，終止與Ador及母公司HYBE的專屬合約，隨後並對外公布新團名「NJZ」，放話將展開獨立活動。然而，法院隨後受理Ador提出的假處分申請，否決成員獨立活動的主張，無論是成員提出的異議還是隨後的抗告，法院皆維持原判，正式封鎖了成員獨立活動的可能性。