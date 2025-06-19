歌手吳美琳飆出天后阿妹神曲　5歲就唱歌終於圓夢

記者葉文正／台北報導

中視《綜藝一級棒》特別邀請「不老頑童」黃西田擔任大來賓，他一登場就帶來〈英雄〉、〈天天開心〉、〈夢你的夢〉等組曲，邊唱邊跳、元氣滿滿，看不出已經77歲，為節目展現寶刀未老的實力，在場歌手看他的演出都歡呼聲不斷。

▲黃西田「不老頑童」童心未泯。（圖／中視提供）



節目中歌手向蕙玲、蕭玉芬合唱〈最後的火車站〉，這勾起黃西田滿滿回憶，當年他以〈田庄兄哥〉一曲成名，接著他即興帶著藝人一個接一個，復刻火車月台賣便當的經典畫面，搭配一連串幽默風趣的叫賣口訣，讓全場笑聲不斷，沉浸在懷舊氛圍中。

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▲吳美琳挑戰天后神曲。（圖／中視提供）

當進行華語老歌橋段時，黃西田也回憶起與劉文正、蔡幸娟在「太陽城」同台做秀的往事，他還聊到自己原唱的〈放伴洗身軀〉一曲中「放伴」的意思，含有兄弟雖然各自成家，但仍要互相照應的內涵。整集節目中，黃西田講評相當講究，不只看歌手唱功，連舞台整體效果也是他觀察的細節。

▲陳隨意(右)與陳孟賢搞笑演出。（圖／中視提供）



這也激出眾歌手的表演慾，當陳隨意、吳俊宏合唱劉文正的〈像太陽一樣，兩人唱得熱情澎湃、渲染力爆棚；李子森、沈建豪詮釋張宇的〈小小的太陽〉，聲線溫暖細膩，默契十足，療癒感滿分；吳申梅、陳怡婷合作蔡幸娟的〈夏之旅〉，聲音清亮，宛如帶著大家進行一場夏日時光旅行，滿滿青春回憶，把氣氛炒熱到最高點！



讓人驚豔的還有歌手吳美琳，她挑戰張惠妹的〈好膽你就來〉，勁歌熱舞火力全開，連飆高音震撼全場。她透露自5歲就開始唱歌，兒時參加歌唱比賽總是翻唱別人的歌，如今發行個人專輯《圓夢》，實現自己的童年夢想。