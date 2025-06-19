金曲36客語入圍10項！　齊聚一堂沾喜氣慶功

記者蔡琛儀／台北報導

第36屆金曲獎，客語作品表現亮眼，共獲10項提名。其中秋林《夢裡夢外》、黃子軒《牛騷 New Soul》、粹垢 TRAEGO《純粹污垢》、林鈺婷《洄游》都「雙料入圍」歌手與專輯獎，展現客語音樂多元風貌。為支持入圍者，客委會19日舉辦媒體餐敘，並頒發象徵榮耀的獎座，20日更將於北流 SUB 舉辦「GMA36 H Party！」邀請林曉培與新生代男團F.F.O共襄盛舉。

▲第36屆金曲客語音樂入圍者。（圖／新視紀整合行銷提供）



林鈺婷感性表示，《洄游》承載著她對家鄉、語言與文化的熱愛，並感謝一路支持的家人與評審肯定，「母語是文化，是回家的密碼。」秋林則回顧七年磨合製作過程，坦言中間一度幾近解散，所幸堅持走到今天，才有這張融合傳統與現代的《夢裡夢外》。

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黃子軒首張個人專輯《牛騷 New Soul》廣邀音樂人合作，延續山歌靈感之餘也注入新聲音。他感謝評審與故鄉新竹，以及一路支持的家人與樂團夥伴。粹垢 TRAEGO 則以全客語龐克專輯打破語言框架，寫下苗栗青年的真實與吶喊，盼鼓勵更多母語創作者勇敢說自己的故事。

此外，集結羅思容、米莎、吉那、邱淑蟬等客家女性創作人的《亻厓个房間》，以多元聲音呈現女性流變與共鳴。米莎也憑《親愛的企鵝》再度入圍最佳客語歌手，她感謝台灣友善的創作環境，讓母語音樂能一步步開拓更遠的路。