神曲登台！Creepy Nuts首度台灣專場10月舉辦

記者吳睿慈／綜合報導

日本嘻哈雙人組合Creepy Nuts首次在台舉辦專場，他們即將在10月25日在Legacy TERA舉辦專場演唱會「Creepy Nuts ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」，門票預計於7月5日上午11點在遠大售票系統正式開賣。

▲Creepy Nuts首度台灣專場10月舉辦。（圖／好玩國際提供）



Creepy Nuts憑藉其獨特的音樂風格和超凡的現場魅力，聲勢持續飆漲。饒舌歌手「R-指定」曾三度蟬聯MC Battle比賽《ULTIMATE MC BATTLE》GRAND CHAMPION 冠軍，展現其無與倫比的即興饒舌功力。而「DJ 松永」則在2019年英國倫敦舉行的世界最大規模DJ大賽「DMC WORLD DJ CHAMPIONSHIPS」中奪得冠軍，榮登世界第一 DJ 寶座。兩位各領域的頂尖人物於 2017 年正式出道，強強聯手，成為超級現象級的日本嘻哈組合。

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除了現象級神曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉之外，Creepy Nuts演唱過多首膾炙人口的動漫歌曲，包含為《膽大黨》演唱的〈オトノケOtonoke〉，以及《徹夜之歌》的片頭曲〈墮天〉、插曲〈ロスタイムLosstime〉和即將於7月4日發行的第二季片頭曲〈Mirage〉等，透過動漫作品將他們的音樂推向更廣泛的受眾。

▲Creepy Nuts過去曾三度來台。（圖／好玩國際提供）



Creepy Nuts曾三度來台參與音樂祭，2023年「RUSH BALL in 台湾」、2024年「春浪」、及今年2025年的「大港開唱」，每次演出都吸引大批樂迷朝聖。隨著2月發行的專輯《LEGION》並成功舉辦東京巨蛋演唱會，他們10月正式啟動首次亞洲巡迴，足跡將遍及首爾、台北、香港、上海、北京等五大城市。