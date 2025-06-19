BLACKPINK Jennie打贏官司！男子自稱「我是她生父」　超慘下場出爐

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie日前遭一名男子謊稱為她的父親，甚至出書牟取不法錢財，男子遭到Jennie提告，經過近1年的司法戰爭，結果於5月出爐，韓媒19日曝光訴訟詳細過程，Jennie最終勝訴。

▲男子自稱是Jennie生父還出書，遭Jennie告上法院。（圖／翻攝自Jennie IG）



一名男子A曾在網路上自稱「Jennie是我女兒」，他藉此機會撰寫長篇小說甚至出刊，讓不少粉絲都信以為真，因此驚動到Jennie本人。Jennie早在2024年9月透過公司對外聲明，即將對「假父親」提告並以名譽毀損、業務妨害等罪名提出刑事訴訟。

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官司到5月一審結果出爐，由於A男無法提出任何證據佐證是Jennie的爸爸，而提告者Jennie所提供的戶籍謄本中，父親為另外一個人，因此A男被法院判別為造假，要求他把所有書籍出版的內容全部下架，包含社群網站、kakaotalk、網路等處，且禁止A男接受任何新聞媒體、電視節目採訪。

▲Jennie近日打贏官司。（圖／翻攝自Jennie IG）



Jennie過去曾透過公司澄清，「近期有人持續詐欺自稱為旗下藝人父親，並出刊撰寫成虛假內容的非法出版物及假新聞，這些皆是擺明的謠言，完全與藝人毫無關聯。」公司補充：「針對相關散播者，已透過法律事務所以名譽毀損、業務妨害等為由提起刑事訴訟，並採取相應法律措施。」