蕭亞軒真的back！　「遭爆要開演唱會」密友洩：剩1件事要確認

記者蔡琛儀／台北報導

天后蕭亞軒近期風光回歸演藝圈，不僅參與陸綜《讓我來唱》，狀態絕佳，網路更盛傳蕭亞軒今年下半年要開演唱會，今（19日）蕭亞軒的香港造型師好友馬天佑來台宣傳單曲〈我們什麼都不是〉，被問到蕭亞軒是否真的今年或明年要開演唱會？突然支支吾吾：「等她自己公布。」

▲蕭亞軒亮麗回歸。（圖／翻攝蕭亞軒IG）

馬天佑和蕭亞軒在15年前《瀟灑小姐》時就認識，更因此成為好友，這次她美美回歸節目的造型也都是馬天佑一手打造，馬天佑直呼：「我真的覺得她現在狀態很好！」他心疼好友做了很多手術、還一直做復健，「但她現在狀態非常好，100分，私底下還會跳舞，她準備好了，真的是Elva is back！」

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▲▼香港造型師馬天佑推出粵語單曲，並來台宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

不過馬天佑對於蕭亞軒演唱會進度則是再三猶疑，「她有日期的部分還沒確定。」也間接證實蕭亞軒確實有開演唱會的計畫，馬天佑笑說，由於他真的超愛蕭亞軒的歌曲，手機還存了幻想的蕭亞軒演唱會曲目表，「我們看到好看的衣服、造型照片都會互相狂丟給他，甚至如果她要開演唱會，我已經想好造型師可以找誰。」