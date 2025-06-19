威廉閃兵遭起訴「前主播妻下個月要生了」！卓君澤挺9月大肚首露面

記者潘慧中／綜合報導

王大陸之前涉嫌砸百萬找「閃兵集團」造假醫療證明閃兵，檢警事後擴大追查後發現，竟仍有多名藝人涉案，其中還包括了《模范棒棒堂》成員威廉。近日格外引起討論的是，他的老婆、也就是前體育主播卓君澤本來一同消失於社群，但時隔1個月，妻子終於露面了。

▲卓君澤跟著威廉神隱1個月，19日終於露面了。（圖／翻攝自Instagram／indsey_chocho）



從Instagram限時動態中，可以看到卓君澤為了工作再度坐上主播台，綁起俐落髮型，身穿白色服裝，挺著超大孕肚主持節目，據了解，她7月將生下女兒，可說是進入臨盆倒數。

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▲卓君澤挺孕肚工作。（圖／翻攝自Instagram／indsey_chocho）



事實上，威廉5月中旬爆出閃兵、以50萬元為代價購買製作假病歷一事時，剛好在綠島錄製節目《食尚玩家》，後來主動前往當地派出所接受調查，並在臉書PO出步入警局的背影照發聲，「別擔心，我主動面對配合。」

▲威廉已遭起訴。（圖／資料照）



威廉事後除了4個節目全受到波及喊停，粗估一個月損失至少50萬，新北檢16日也宣布閃兵案偵結，將包括他在內的28位涉案人一併起訴。對此，威廉經紀人表示：「一切尊重司法判決。」