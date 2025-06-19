艾怡良出道13年「終於要在小巨蛋開唱」！　時間曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良去年推出第六張創作專輯，原以為正在休假中的她，在今天（19日）無預警透過手寫稿帶來雙喜臨門的好消息，除了發表Demo概念輯《我偷的故事》的同時，更驚喜宣布10月18日將攻上小巨蛋開唱，舉辦「被愛妄想症」演唱會，也是出道13年的她首度攻蛋。

▲艾怡良宣布10月18日首度攻蛋開唱。（圖／環球提供）

艾怡良這次整理Demo概念輯的同時，她也正著手進行個人音樂生涯、出道將滿13年之際的首度攻蛋演出，燒腦歌單的同時，順勢將Demo概念輯數位上架，替自己的創作生涯做個紀錄，也為10月18日攻蛋做準備；在聽到這幾首Demo的鋼琴伴奏時，艾怡良感性並眼眶泛紅地表示：「原來自己聽到那時的創作，還是會感動，因為除了想起發生過的故事之外，還想念起了當時的自己。」

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艾怡良Demo概念輯《我偷的故事》收錄寫給蘇慧倫的〈量力而為〉、徐佳瑩的〈言不由衷〉以及張惠妹的〈偷故事的人〉，三首歌都是艾怡良創作中非常具有標誌性的作品，還找了蔡旻佑一起重製Demo，這次盡量貼近當時原創的感受加以優化，但保留口氣和情緒，讓它更接近創作當時的敘述，在重新細數的過程中，也想起過往的自己。