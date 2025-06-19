港星超市遭疑竊盜「當場被捕」！11件零食總價500塊　友深夜奔警局

記者劉宜庭／綜合報導

前香港藝人阮民安（Tommy）被指於6月18日傍晚在超市內偷取11件總值約港幣140元（約台幣500元）的零食與飲品，並在身上被搜出一張他人信用卡，當場被警方拘捕。對此，阮民安19日一早在個人臉書發文還原當時情況，無奈表示：「原來真的出事的時候，單據是那麼重要的！」

▲阮民安今早PO出零食照。（圖／翻攝自阮民安臉書）



綜合多家港媒報導，事件發生於18日下午，九龍城警區特遣隊在馬頭角道一帶巡邏時發現阮民安舉動可疑，遂上前截查，發現其藏有未付款的食物及飲品，包括可樂、糖果、餅乾及魚皮花生等共11件食品，總值港幣140元，警方以涉嫌店舖盜竊將他拘捕，其後亦在他身上發現一張非本人持有的信用卡，消息引發外界熱議。

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▲阮民安超市遭疑竊盜，澄清是烏龍一場。（圖／翻攝自阮民安臉書）



風波發生後，阮民安今早發文親自回應，文章開頭輕描淡寫地說：「放心，我沒事也沒受傷，昨晚早早就睡，而且睡得挺熟的。」但也語重心長地提醒大家：「記！得！拿！單！不管是14塊，140塊，還是1400塊！原來真的出事的時候，單據是那麼重要的！」同時上傳零食照片。

阮民安提到，事件發生時，他是幫朋友保管信用卡，無奈警方當場不接受解釋：「沒辦法啦，如今這世道，警察哥哥怎麼會相信我說的話呢？」最後更向那位朋友表達歉意：「真的很不好意思，讓你大晚上親自來警局幫我澄清，跟你說一億次對不起。」面對外界關注與質疑聲浪，他則以帶點自嘲的語氣回應：「覺得這件事能賺到什麼的，請繼續，不關我的事」、「看到新聞為我擔心的，謝謝你，我撐得住。」