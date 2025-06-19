ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

高以翔舊愛完婚「捧花藏細節」
2款「台味甜點」幫助減重
柯震東自爆常被換角　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

DJ SODA 李珠珢 孫生 郭書瑤 宥勝 王星越 柏木文香

周鶴年遭爆「涉性交易」退團　深夜手寫信喊冤：絕無從事非法行為

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員周鶴年在18日因私生活問題退團解約，甚至還遭韓媒爆料是因涉及性交易才被切割。對此，周鶴年在沉默半天後，於深夜透過手寫文字發聲，除了向粉絲道歉，也強調「絕無進行性交易」。

▲▼周鶴年遭爆「涉性交易」深夜手寫信喊冤。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

▲周鶴年被爆是因涉性交易遭解約。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

周鶴年18日深夜在個人Instagram限時動態上傳手寫信，首先對於因報導而受影響的粉絲及相關人士表達歉意。他坦承自己在5月30日凌晨曾與朋友一起參加酒局，也確實出現在報導中提到的地方，「但有關於報導與謠言中所提及的性交易或任何非法行為，我完全沒有做過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼明日花綺羅引退3年現身！裸背出席頒獎典禮　宛如洋娃娃全場嚇歪。（圖／翻攝自明日花綺羅IG）

▲周鶴年被拍到與明日花綺羅親密互動。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran）

周鶴年表示，自己正在深刻反省中，也想向受到驚嚇的大家道歉，不過他並未提及退團和解約的詳細情況，而他的前東家也對於性交易的指控仍未做出進一步回應。

▲▼周鶴年遭爆「涉性交易」深夜手寫信喊冤。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

▲周鶴年上傳手寫信。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

【周鶴年手寫信全文】

大家好，我是周鶴年。

首先，對於因為有關我本人的報導而受到驚嚇的粉絲們，
以及所有因這次不光彩事件而感到困擾的各位，
我由衷地表示歉意。

2025年5月30日凌晨，我確實與一位熟人一同參加了酒局，
也的確在那個場所出現過，
但針對報導與謠言中所提及的性交易或任何非法行為，
我完全沒有從事過這樣的行為。

對於自己的行為，我正深刻反省中，
也想向因此受到驚嚇的各位，
誠摯地道歉。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

THEBOYZ周鶴年

推薦閱讀

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

4小時前

張菲媳被爆「生2女獲公公百萬紅包」　親揭真相：一個不是我生的

張菲媳被爆「生2女獲公公百萬紅包」　親揭真相：一個不是我生的

2小時前

小S過47歲生日落淚！Lily曝情況「三姊妹齊聚陪伴」　真情告白媽媽內容曝

小S過47歲生日落淚！Lily曝情況「三姊妹齊聚陪伴」　真情告白媽媽內容曝

6小時前

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

1小時前

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

2小時前

健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容

健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容

3小時前

陳冠希日航機上爆口角！經紀人還原真相　「同是鑽石會員卻遭要求讓位」

陳冠希日航機上爆口角！經紀人還原真相　「同是鑽石會員卻遭要求讓位」

4小時前

《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因

11小時前

泰一犯案細節曝光！傳訊息「讓她在別處被拍到」　檢方控：是預謀

泰一犯案細節曝光！傳訊息「讓她在別處被拍到」　檢方控：是預謀

5小時前

米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍

米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍

4小時前

「啦啦隊正妹」爆新歡IG發聲了！　上演接送情被拍：友誼純到不行

「啦啦隊正妹」爆新歡IG發聲了！　上演接送情被拍：友誼純到不行

6小時前

泰一認性侵扯「媽被迫離職」　檢方質疑自首動機：案發2月後才提

泰一認性侵扯「媽被迫離職」　檢方質疑自首動機：案發2月後才提

2小時前

熱門影音

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
最想碰到布萊德彼特！蔡依林被虧又色慾了XD

最想碰到布萊德彼特！蔡依林被虧又色慾了XD
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
陳哲遠「突被櫃姐強抱」 粉絲暴怒：是性騷擾吧

陳哲遠「突被櫃姐強抱」 粉絲暴怒：是性騷擾吧
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

HAHA沒穿內褲..劉在錫玩瘋「脫他褲子」　屁股外露爆氣開罵：我下周有家長會！

HAHA沒穿內褲..劉在錫玩瘋「脫他褲子」　屁股外露爆氣開罵：我下周有家長會！

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

看更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

賈靜雯淚別15年狗女兒！　愛犬「挑好時機道別」：是個貼心的寶貝

48分鐘前1

周鶴年遭爆「涉性交易」退團　深夜手寫信喊冤：絕無從事非法行為

1小時前20

柯震東自爆常被換角　暖心安慰素人演員：屬於你的那天會到來

1小時前20

高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續

2小時前21

楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝

2小時前1

泰一認性侵扯「媽被迫離職」　檢方質疑自首動機：案發2月後才提

2小時前61

張菲媳被爆「生2女獲公公百萬紅包」　親揭真相：一個不是我生的

3小時前64

健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容

4小時前53

米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍

4小時前916

周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 周鶴年爆違法性交易！付費密會明日花綺羅　恐遭處1年以下徒刑
    4小時前1816
  2. 張菲媳被爆「生2女獲公公百萬紅包」　親揭真相：一個不是我生的
    2小時前121
  3. 小S過47歲生日落淚！Lily曝情況「三姊妹齊聚陪伴」　真情告白媽媽內容曝
    6小時前202
  4. 高以翔舊愛完婚！　「捧花藏感人細節」告白惹淚：愛用另種方式延續
    1小時前4
  5. 楊千霈同框前夫「現身愛女畢業典禮」　宣布離婚5個月私下互動曝
    2小時前41
  6. 健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容
    3小時前124
  7. 陳冠希日航機上爆口角！經紀人還原真相　「同是鑽石會員卻遭要求讓位」
    4小時前203
  8. 《鬼滅之刃無限城篇》等1年沒預告！只看「人一直掉下去」日媒揭原因
    11小時前41
  9. 泰一犯案細節曝光！傳訊息「讓她在別處被拍到」　檢方控：是預謀
    5小時前84
  10. 米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍
    4小時前103
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合