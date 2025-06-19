周鶴年遭爆「涉性交易」退團　深夜手寫信喊冤：絕無從事非法行為

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員周鶴年在18日因私生活問題退團解約，甚至還遭韓媒爆料是因涉及性交易才被切割。對此，周鶴年在沉默半天後，於深夜透過手寫文字發聲，除了向粉絲道歉，也強調「絕無進行性交易」。

▲周鶴年被爆是因涉性交易遭解約。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

周鶴年18日深夜在個人Instagram限時動態上傳手寫信，首先對於因報導而受影響的粉絲及相關人士表達歉意。他坦承自己在5月30日凌晨曾與朋友一起參加酒局，也確實出現在報導中提到的地方，「但有關於報導與謠言中所提及的性交易或任何非法行為，我完全沒有做過。」

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▲周鶴年被拍到與明日花綺羅親密互動。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran）

周鶴年表示，自己正在深刻反省中，也想向受到驚嚇的大家道歉，不過他並未提及退團和解約的詳細情況，而他的前東家也對於性交易的指控仍未做出進一步回應。

▲周鶴年上傳手寫信。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

【周鶴年手寫信全文】

大家好，我是周鶴年。

首先，對於因為有關我本人的報導而受到驚嚇的粉絲們，

以及所有因這次不光彩事件而感到困擾的各位，

我由衷地表示歉意。

2025年5月30日凌晨，我確實與一位熟人一同參加了酒局，

也的確在那個場所出現過，

但針對報導與謠言中所提及的性交易或任何非法行為，

我完全沒有從事過這樣的行為。

對於自己的行為，我正深刻反省中，

也想向因此受到驚嚇的各位，

誠摯地道歉。