泰一認性侵扯「媽被迫離職」　檢方質疑自首動機：案發2月後才提

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團NCT出身的泰一，在今年3月因涉嫌夥同兩名友人性侵酒醉的外籍女子，遭到檢方不拘留起訴，案件於18日首度開庭。而泰一在庭上除了承認犯罪事實，稱「已深刻反省」，更提到家中經濟因此陷入困境。

▲泰一在去年6月與友人集體性侵外籍女子。（圖／翻攝自泰一Instagram）

綜合韓媒報導，泰一的辯護人指出，因為性侵案件，泰一的母親被迫辭職，而泰一目前也只能靠在友人的餐廳打工維持生計。泰一在庭上表示：「我對讓大家失望深感歉意。若能獲得寬恕，我會把這當作人生最後的機會，全心全力回饋社會。」

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不過，檢方也質疑泰一是否真心悔過，認為其言行缺乏誠意。檢方指出，泰一所提交的「自首書」是在案發兩個月後，警方已經明確掌握嫌疑人並進行搜索後才提出，是否能被視為法律意義上的「自首」，存有極大的疑問。

▲泰一被檢方求處7年有期徒刑。（圖／翻攝自FACEBOOK／NCT）

對此，泰一的律師表示，泰一已深切反省自己的錯誤，也透過公設辯護人向被害人表達歉意，並稱對方已表示不希望追究刑責。此外，泰一也完成了性犯罪預防教育與心理諮詢課程，決心不再重蹈覆轍。據悉，判決結果將於台灣時間7月10日下午1點出爐。