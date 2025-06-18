泰一犯案細節曝光！傳訊息「讓她在別處被拍到」　檢方控：是預謀

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團NCT前成員泰一涉嫌性犯罪，夥同兩名友人強姦陌生女子，消息震驚各界。該案於18日首次開庭審理，犯案具體過程也隨之曝光，三人的罪行被檢方質疑「明顯要躲避警方調查」。

▲泰一因捲入性犯罪事件退團。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）

綜合韓媒報導，泰一與兩名共犯李某與洪某，在去年6月13日凌晨2點33分（韓國時間），於首爾龍山區梨泰院一間酒吧和外籍女性受害人喝酒，之後三人將女方帶上計程車前往位於方背洞的住所，並趁女方醉酒失去意識時進行集體性侵。

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根據檢方提交的證據，泰一等人在犯罪過程中，還傳訊息說「去外面叫計程車，讓她在別的地方被拍到」，意圖混淆地點以躲避警方追查。檢方表示：「這是一起被告對外籍女性遊客進行集體性侵的嚴重案件，性質極其惡劣。被告們甚至在案發後，故意利用被害人是外國人的事實，讓被害人從其它地點搭車離開，明顯有意讓受害者無法回想案發地點，或干擾警方調查。」

▲泰一目前被檢方求處7年有期徒刑。（圖／翻攝自文泰一Instagram、YT）

檢方更指出，被告稱是偶發性犯罪，「但在凌晨2點將初次見面的遊客帶到方背洞的公寓，從常識上無法理解。如果不是預謀犯罪，沒有理由這樣做。」

對此，泰一的律師為其辯護表示：「被告已深刻反省，明白自己對被害人造成嚴重創傷。在離開酒吧時，他原本只是想繼續喝酒，並無預謀犯罪。」而泰一則在庭上表示：「我對讓大家失望深感歉意。若能獲得寬恕，我會把這當作人生最後的機會，全心全力回饋社會。」而該案判決結果將於7月10日下午1點（台灣時間）正式宣判。

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