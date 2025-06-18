ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《食尚玩家》女星認了想隆胸！
被誤會的大暖男／暖女星座TOP3！
永野芽郁經紀人閃電離職！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

DJ SODA 李珠珢 孫生 郭書瑤 宥勝 王星越 柏木文香

泰一犯案細節曝光！傳訊息「讓她在別處被拍到」　檢方控：是預謀

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團NCT前成員泰一涉嫌性犯罪，夥同兩名友人強姦陌生女子，消息震驚各界。該案於18日首次開庭審理，犯案具體過程也隨之曝光，三人的罪行被檢方質疑「明顯要躲避警方調查」。

▲▼NCT 泰一。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）

▲泰一因捲入性犯罪事件退團。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）

綜合韓媒報導，泰一與兩名共犯李某與洪某，在去年6月13日凌晨2點33分（韓國時間），於首爾龍山區梨泰院一間酒吧和外籍女性受害人喝酒，之後三人將女方帶上計程車前往位於方背洞的住所，並趁女方醉酒失去意識時進行集體性侵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據檢方提交的證據，泰一等人在犯罪過程中，還傳訊息說「去外面叫計程車，讓她在別的地方被拍到」，意圖混淆地點以躲避警方追查。檢方表示：「這是一起被告對外籍女性遊客進行集體性侵的嚴重案件，性質極其惡劣。被告們甚至在案發後，故意利用被害人是外國人的事實，讓被害人從其它地點搭車離開，明顯有意讓受害者無法回想案發地點，或干擾警方調查。」

▲泰一目前被檢方求處7年有期徒刑。（圖／翻攝自文泰一Instagram、YT）

▲泰一目前被檢方求處7年有期徒刑。（圖／翻攝自文泰一Instagram、YT）

檢方更指出，被告稱是偶發性犯罪，「但在凌晨2點將初次見面的遊客帶到方背洞的公寓，從常識上無法理解。如果不是預謀犯罪，沒有理由這樣做。」

對此，泰一的律師為其辯護表示：「被告已深刻反省，明白自己對被害人造成嚴重創傷。在離開酒吧時，他原本只是想繼續喝酒，並無預謀犯罪。」而泰一則在庭上表示：「我對讓大家失望深感歉意。若能獲得寬恕，我會把這當作人生最後的機會，全心全力回饋社會。」而該案判決結果將於7月10日下午1點（台灣時間）正式宣判。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

泰一文泰一性侵

推薦閱讀

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

8小時前

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

12小時前

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

13小時前

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

12小時前

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

19小時前

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

6/17 12:00

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

8小時前

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

9小時前

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

6/16 15:06

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

6/17 15:45

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

13小時前

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

12小時前

熱門影音

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD

周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

看更多

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

「鄉民女神」懷孕7月近照曝光！　身體1變化驚呆她：非常奇妙

11分鐘前10

陳冠希日航機上爆口角！經紀人還原真相　「同是鑽石會員卻遭要求讓位」

23分鐘前22

泰一犯案細節曝光！傳訊息「讓她在別處被拍到」　檢方控：是預謀

24分鐘前0

《玫瑰》收視稱霸！劉亦菲、彭冠英情感戲創高峰　男主角吐實：殺青才拍初戀

45分鐘前0

布萊德彼特《F1》首映攜32歲女友放閃！飆速300公里親上陣　影評狂讚年度最爽

1小時前0

《進擊的巨人》音樂會3分鐘完售！　粉絲敲碗成功「10/22加場」售票日公開

1小時前50

小S過47歲生日落淚！Lily曝情況「三姊妹齊聚陪伴」　真情告白媽媽內容曝

1小時前36

「啦啦隊正妹」爆新歡IG發聲了！　上演接送情被拍：友誼純到不行

1小時前0

變裝皇后扒光猛男服務生！店經理怒喊「不准再脫」　閨蜜車內抓姦當場開撕

2小時前10

20歲金髮女模接獨拍慘遭殺害！車輛燒毀森林內　神秘攝影師藏12年真相曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了
    8小時前1224
  2. 李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷
    12小時前1418
  3. 太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭
    13小時前226
  4. 陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼
    12小時前3430
  5. 李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因
    19小時前3025
  6. 孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎
    6/17 12:007069
  7. 和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年
    8小時前183
  8. 家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人
    9小時前4235
  9. 上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸
    6/16 15:062
  10. 郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光
    6/17 15:452022
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合