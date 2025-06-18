暗黑男星入圍金曲新人！　嚇到全身顫抖：我值得嗎

▲ 山姆以專輯《愚公》入圍今年第36屆金曲獎最佳新人獎。（圖／someshiit 山姆提供）

記者翁子涵／台北報導

新人someshiit山姆以專輯《愚公》入圍今年第36屆金曲獎最佳新人獎，山姆笑說其實是前一天才知道要公布名單：「當晚突然開始緊張害怕，隔天中午我就把手機網路關掉，直到下午準備去錄音、搭捷運前才打開。」沒想到一開網路，祝賀訊息不斷湧入。「當下開心到身體有點顫抖，是種不敢相信、又帶點不安的心情。」

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▲▼ 山姆重製單曲〈那些勸我別抽菸的人都死了〉。（圖／someshiit 山姆提供）



他坦言，腦中閃過「我可以嗎？我值得入圍嗎？」的念頭，但看到大家為他開心，讓他深感滿足。他也透露第一時間打給母親報喜，對方一如既往淡淡表示：「入圍而已啦，又不一定會得。」但電話中聽得出母親的喜悅。

山姆，這次重新製作自己第一首公開發表的單曲〈那些勸我別抽菸的人都死了〉。該曲原於 2019 年發行，當時他仍是政大黑音社成員，準備期末成果發表時驚覺自己尚未完成一首完整創作，便從生活中找尋靈感，以對象曾說的一句話作為副歌，完成人生第一首單曲，並上傳至平台，沒想到歌曲一推出即被譽為「新生代的蛋堡」。

山姆表示此次重製對他與樂迷都別具意義：「當時我沒把這首歌上傳到其他平台，一方面覺得自己不算音樂人，也還沒有創作者的自覺，甚至不認為這是真正的音樂。」他坦言，這首歌的關注曾帶來矛盾與侷限，讓他懷疑是否還能寫出更好的作品。「可能我也還在消化這首歌帶來的感受，總覺得它會不會不夠好，一直想正視這道陰影。」五年過去，someshiit 山姆已能更坦然面對那段既脆弱又銳利的自己。

