柯震東34歲生日驚吐「依然很不快樂」　曬兒時嫩照…同框王大陸！

記者陳芊秀／綜合報導

男星柯震東18日迎接34歲生日。而他回顧這一年，吐露「今年依然很不快樂」，令粉絲祝福同時也留言打氣。同時他PO出一連串照片回顧，兒時合照還出現王大陸。

▲柯震東迎接34歲生日，發文吐心聲：「今年依然很不快樂。」（圖／翻攝自IG）

柯震東透過社群平台分享生日感言，直言「其實……真不想分享什麼！但柯震東……34了……」。他回顧後，開心自己努力了34年，不過吐露心聲「今年依然不快樂！但你屬於快樂的人嗎？！……..是呀！我很快樂！我很喜歡大家！也請大家繼續喜歡我呦。」

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同時柯震東生日文曬出一連串照片，第一張是他熱愛的動漫角色「芙莉蓮」背影圖，接著是愛犬ACE、MAX離世的紀錄，接著是動漫《國王排名》、健身照、被楊銘威捏臀照、嘗試玩AI合成，還有拍戲受傷的濺血照等，最後一張是兒時合照，有哥哥柯家洋，還有好友王大陸戴著眼鏡，3人兒時模樣超萌。而王大陸被爆砸錢找「閃兵集團」幫躲兵役，目前案件正在審理，自己現正入伍服役中。

▲柯震東去年拍戲受傷。（圖／翻攝自IG）

▲柯震東兩隻愛犬MAX、ACE相繼離世。（圖／翻攝自IG）

▲柯震東曬被楊銘威捏臀照。（圖／翻攝自IG）



▲柯震東兒時合照，同框哥哥與王大陸，好友王大陸正服役中還涉案。（圖／翻攝自IG）



網友紛紛暖心留言，祝福柯震東「生日快樂~每天都開心快樂，不要想太多」、「乖乖不要胡思亂想，趕快去睡覺，生日快樂每天都快樂」、「這些都變成了成長的養份 謝謝你把自己照顧好 生日快樂」、「生日快樂！！我很喜歡你，會繼續的」，給支持的藝人打氣。