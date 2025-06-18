金曲36／被太陽唱到爆紅！　Karencici親揭內幕...還曝王嘉爾真面目

記者蔡琛儀／專訪

去年南韓天團 BIGBANG 成員太陽來台開唱，驚喜選唱了一首中文歌曲〈愛你但說不出口〉，意外掀起風潮，包括 MAMAMOO的玟星、李聖經、李茂珍、文星伊、VIVIZ的信飛等南韓歌手紛紛翻唱，讓原唱Karencici的知名度一夕間在南韓曝光，對此，她笑說得知被太陽翻唱後激動不已：「我知道這首會中才發，但沒想到連韓國也這麼愛！」

▲▼Karencici自立門戶後的第一張專輯，讓她再度入圍金曲歌后。（圖／記者黃克翔攝）

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Karencici今年以專輯《Made For You》二度入圍金曲最佳華語女歌手，這是她自立門戶後的首張專輯，對她而言意義非凡。爆紅的〈愛你但說不出口〉則是她創業後推出的首支中文單曲，「真的很感謝這首歌，有時候可以出一些『功能性』的歌也是好事。」她也因此開始思考與南韓音樂人合作的可能性，像是最近就收到饒舌歌手pH-1的邀約合作。

對於再次角逐歌后，她依舊看得很開，但也坦言開公司真的很累，「除了創作，還要自己處理報表、合約、繳稅、對帳，一開始蠻崩潰，後來有建立SOP就比較上手。」她也體會到音樂背後的現實考量：「不是說想做什麼就做什麼，得自己承擔虧損。」目前公司仍只有她一人，但有合作的會計，以及長期創作搭檔、也是男友的製作人kvn。

▲Karencici與男友kvn於公於私都相當親密。（圖／寬宏提供）

提到戀情，外型冶豔的Karencici自嘲很少會有人來搭訕，kvn算是她第一任男友，兩人是在星巴克偶遇，她幫沒帶夠現金的他結帳，才發現對方是共同好友李權哲的朋友。當時kvn在美國唸書，兩人熬過遠距離，靠著信任與每天視訊維持感情。如今交往邁入第七年，也聊過結婚，但決定等事業穩定後再邁向人生下一步。可惜的是這次金曲獎因男友返美探親，無法再次陪她出席典禮。

▲Karencici曾和ICE（左起）、王嘉爾、、J.Sheon共組「PANTHEPACK」。（圖／TEAM WANG提供）

她還分享當初與王嘉爾、J.Sheon、ICE組「PANTHEPACK」的經驗，「我以前都一個人創作，被放進團體真的不習慣，但因為我是唯一女生，大家都蠻照顧我。」她也爆料，外表酷帥的王嘉爾其實非常細心，「我們第一次上通告，我覺得表現不好很低落，他第一個察覺，就跑來鼓勵我說：『不要想太多，let it go。』真的很nice！」她笑說，當時甚至還有十多年沒聯絡的人突然私訊問她：「可以幫我要王嘉爾簽名嗎？」她無言以對，只能默默已讀不回，也和她歌曲〈Use Me〉的概念頗為契合。

有趣的是，她的爆紅單曲〈愛你但說不出口〉，以及新專輯中的〈Talk To Me（Can’t Get Enough）〉，都洋溢著千禧年風格，1998年出生的她卻駕馭得游刃有餘，她表示，覺得自己嗓音和音樂風格都很契合千禧年，「所以我有在想，可能接下來會再往那個方向做些嘗試。」未來也許還會聽見Karencici搖身一變千禧復古女王，用新世代的靈魂唱出舊時代的浪漫。

▲▼Karencici 。（圖／記者黃克翔攝）