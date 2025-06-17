黃子韜砸11億賣衛生棉「1個月就出包」　被控有異物…客服回應挨轟

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃子韜近年積極經營直播，5月更投資新台幣11億創立衛生棉品牌，開賣15分鐘就賣出近20萬件。怎料，近日有消費者發文控訴在黃子韜的品牌衛生棉上發現黑點，質疑其品質有問題，掀起一陣討論。

▲黃子韜在5月宣布創立衛生棉品牌。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

一名網友發文指稱，自己在使用黃子韜的品牌衛生棉時，發現上面有黑色異物，在照片中，可以看到衛生棉上有兩處細小黑點。網友表示，在聯絡客服後，對方以4月份的檢驗報告回應產品「檢測合格」，但未針對該批次產品再進一步檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友稱在黃子韜品牌的衛生棉上發現黑點。（圖／翻攝自微博）

由於品牌提供的4月份檢測報告，被指無法證明6月產品的品質問題，部分網友認為品牌存在「偷換概念」的疑慮。此外，黃子韜此前曾公開強調品牌產品「絕對安全」，並承諾生產過程透明化，甚至提到產品由老婆徐藝洋親自試用過，然而，此次事件讓部分消費者對品牌的品質控制和承諾產生懷疑。

對此，品牌方稍早發出聲明，針對消費者提出的3個問題做出回應，包括箱體破損、包裝有滴膠等，表示並不影響產品使用，但也會盡量改善。至於最有爭議的「黑點」問題，品牌方表示：「其主要原因為無紡布生產過程中，部分突出纖維受熱碳化，將會極小概率出現黑點或黑色絲狀物，並非有害物質，可以放心使用。」另外，一般對於黑點的控制標準為0.5mm左右，而黃子韜品牌的視覺檢測控制標準為0.3mm，「更小的黑點將難以被機器識別剔除。」

▲品牌方聲明。（圖／翻攝自微博）