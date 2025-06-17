許維恩「童年短髮像男孩」！夫婦曬兒時照對比女兒　掀網兩派看法

記者顧齊祐／綜合報導

藝人許維恩與王家梁於2021年步入婚姻，婚後育有一名女兒忒忒，夫妻倆時常透過社群平台分享家庭生活。近日，他們分別上傳了自己的童年照片，並與女兒的模樣進行對比，意外掀起網友們的熱烈討論。

▲許維恩與王家梁婚後育有一名女兒忒忒。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



許維恩昨（16）日在社群平台公開了一張自己幼年的照片。照片中，她留著超短髮型，搭配渾圓的大眼睛與小巧的嘴巴，整體造型頗具中性風格，讓她笑稱：「我覺得忒忒比我漂亮又可愛100倍，我小時候就像一個小男孩一樣。」言語間充滿對女兒的愛與幽默。

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▲許維恩幼年時留著超短髮型。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



王家梁則分享了一張自己5歲時的童年照，並將女兒忒忒的照片放在一起做比較。照片裡的他剪著俐落短髮，抿嘴的神情與女兒如出一轍。他也幽默留言：「果然是我女兒！」引發粉絲們熱烈討論。

▲王家梁5歲時的童年照。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



網友們立刻分成兩派，對忒忒是「像爸還是像媽」展開討論。一部分認為她與爸爸最相似，留言道「鼻子和嘴巴最像」、「跟現在的爸爸比較像」、「是同個模子刻出來的」。另一部分則覺得忒忒更像媽媽，表示「五官都很精緻」、「兩個耳朵好像」、「覺得忒忒比較像媽媽」。