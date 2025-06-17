邱鋒澤合體黃偉晉開唱！　「圖書館哏」失策：搞到自己

▲邱鋒澤和黃偉晉在台北演出。（圖／原音娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

邱鋒澤、黃偉晉「infinity 永遠永遠 邱鋒澤 X 黃偉晉」亞洲巡迴音樂會，上週日在台北Legacy TERA完成第二站演出，他們自認自己的歌曲以抒情歌居多，特別選唱〈愛人錯過〉就是想把氣氛帶嗨，「一直很欣賞告五人，也很喜歡他們的音樂，可以cover覺得很榮幸很好玩。」此外，邱鋒澤也罕見選唱收錄在第二張專輯的〈Trouble Maker〉作為驚喜送給歌迷們。

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▲▼邱鋒澤和黃偉晉演唱多首歌曲。（圖／原音娛樂提供）

台北場演出，除了在歌單上驚喜不斷，開場時邱鋒澤和黃偉晉精心安排的「圖書館」哏卻意外搞到自己，黃偉晉笑說原本想要營造營火晚會的氛圍，就有預期到場面會很安靜，但真的上台時還是不免感到緊張，加上看著現場的歌迷朋友們都拿著手機拍照錄影，投入到忘記跟著旋律一起律動，讓緊張的感覺更加加倍，直呼：「沒想到會搞到自己。」不過，好在歌迷們相當給力，稍微帶動一下氣氛就立刻跟上節奏，也讓他忍不住讚美歌迷們相當優秀。

談到下半年計畫，邱鋒澤一如往常的在籌備新作品，今年的發表速度不像往年那麼密集，他表示：「隔了比較久是因為想挑戰自己在創作上可以有什麼樣的突破，希望可以給歌迷最好的作品。」黃偉晉則是以投入新的節目當中，不過由於節目期程未定，無法確定下半年一定能與大家見面，他也平常心表示：「邊走邊看！」至於歌迷們最好奇的新歌進度，兩人現階段想優化演唱會，帶來更好看的演出，不忘賣關子表示：「如果歌迷大力敲碗，新歌也是有可能的。」

