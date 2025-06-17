吳婉君暫離台灣「真正目的全說了」！多倫多尷尬出狀況：荒謬大師

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君日前被週刊爆料與3月鬧出家暴事件的趙駿亞復合，但她事後並未解釋感情現況，而是照計劃飛離台灣，直到最近才在社群網站吐露前往加拿大的真正目的。

▲▼吳婉君去多倫多上英語課。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



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原來吳婉君這趟暫時離開台灣的旅程，是為了去多倫多上英語課。但她坦言，開學第一天竟然忘記自己有iPad，也忘了買筆記本，「同學們使用筆電、iPad 、筆記本，而我，只帶了三張白紙……。」

▲吳婉君上課只帶3張紙，後來又收到同學給的4張紙。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



對此，吳婉君幽默自封為「荒謬大師」，還因此想起就讀小學的時候，有過「人到了學校但只帶了便當沒有帶書包」的尷尬經歷，並自虧如此的記憶力「不是吃銀杏可以解決的吧……」。

▲吳婉君下課就衝去買筆記本。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



有趣的是，可能是發現吳婉君只帶3張紙的關係，同學還默默多給她4張紙，讓她尷尬到一下課就馬上去買筆記本，讓粉絲難得窺見她私下迷糊又可愛的一面。

▲吳婉君暫時離開台灣。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

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