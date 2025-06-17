資深音樂人82歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散

記者張筱涵／綜合報導

資深音樂人陳彼得於2025年6月14日上午9時46分在成都安詳辭世，享壽82歲。其子陳與鍾於17日透過微博發出訃告，深情寫道：「曲未終，人不散。當熟悉的音符再度漫過心間，親愛的父親，請循著星河流轉的歌聲遠行……」消息一出，樂壇與眾多粉絲紛紛哀悼這位將一生奉獻給華語音樂的「永恆追夢人」。

▲陳彼得離世，享壽82歲。（圖／翻攝自微博）



陳彼得原名陳曉因，藝名亦曾使用「夏雲飛」，1943年出生於成都，三歲時隨家人遷至台北，自1970年代起活躍於台灣流行音樂圈。他不僅是一位歌手，也身兼詞曲創作人與音樂製作人，對台灣國語流行音樂的發展貢獻深遠。代表作包括〈一條路〉、〈青玉案·元夕〉、〈阿里巴巴〉、〈也是情歌〉等，深受樂迷喜愛。尤其在音樂風格上，他將美國R&B、搖滾等元素引進國語歌曲，堪稱是最早嘗試跨文化融合的創作者之一。

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除了個人作品外，陳彼得也曾為崔苔菁創作〈歡樂年華〉，並為劉文正、江淑娜、楊帆等歌手擔任製作人，塑造了1980年代國語流行音樂的經典風貌。不過，坊間普遍誤以為〈阿里巴巴〉為其原創，其實該曲原為德國人Karl-Heinz Merkel為妻子Cherry Laine所作，後由陳彼得改編演唱後廣為流傳。

▲陳與鍾發出陳彼得訃告。（圖／翻攝自微博）