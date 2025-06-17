羅志祥東區潮牌店「突結束營業」！被說生意不好 拍片揭真相：省房租

▲羅志祥潮牌店上月宣布結束營業，相隔7天就換到東區新址重新開幕營業。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）潮牌店上月底宣布位於台北市東區的門市將在31日結束營業，當時經紀人表示，只是原店址結束營業，品牌還是會繼續經營下去。時報周刊CTWANT6月7日直擊小豬現身遷址繼續經營的新門市，只見小豬老闆在店內不停地穿梭忙碌，親自接待冒雨前來的支持力挺開幕活動的粉絲，除了和粉絲親切聊天外，還吐舌裝俏皮和粉絲自拍合影，相當寵粉。

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▲本刊直擊小豬老闆在店內不停地穿梭忙碌，親自接待冒雨前來的支持力挺開幕活動的粉絲。（圖／本刊攝影組）



小豬6日在社群上貼出自家潮牌店營業訊息，「明天1點 低調開幕 我在！記得要在這位子打卡 送鞋帶喔！6月7日下午1點」，受到召喚的本刊記者也在當日準時出現，但卻只見到門口擠滿超過50名以上的排隊粉絲，雖然台北的天空下起大雨，卻澆不熄粉絲們的熱情，在東區巷內形成一條長長的雨傘人龍，堅持等待偶像小豬的降臨，而羅志祥則是稍晚才到店親自接待粉絲。傍晚近6點，小豬還在店內來回穿梭陪伴粉絲們，與購物的粉絲們聊聊天、拍拍照。

▲小豬除了和粉絲親切聊天外，還吐舌裝俏皮和粉絲自拍。（圖／本刊攝影組）



2019年2月小豬宣布退出潮牌STAGE，並在同年創立新品牌GOTNOFEARS，東區旗艦店開幕時，他還親自到場霸氣喊話「要拯救東區」。隔年GOTNOFEARS進軍日本，在東京原宿百貨公司開賣，創下銷售佳績和排隊人潮。

▲小豬潮牌店重新開幕，吸引眾多粉絲冒雨排隊搶買。（圖／本刊攝影組）



▲對於潮牌店在上月無預警結束營業，小豬特別拍片解釋原因是要省店面租金決定搬家。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

對於門市搬家，小豬也親拍影片解釋，「從2019開幕到2025告一段落，留給大家很多的印象，但還是要跟他們說『拜拜』」，搞笑表示站在東區的十字路口讓他領悟的人生的道理，就是可以省下一間店面的租金。小豬說以前就覺得公司怎麼比店面還像店面，有LED電視牆還有落地玻璃，所以花了一個月的時間裝潢，「有人說我要關店是不是因為生意不好？生意太好了」。

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