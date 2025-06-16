祖雄揭曉二寶性別！　煙霧炸出「佳娜嚇到當場跪地」

記者張筱涵／綜合報導

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜婚後育有一女「內內」，今年4月開心宣布懷上第二胎，將晉升為兩寶爸媽。昨（15日）祖雄在社群平台分享寶寶性別揭曉派對影片，沒想到當藍色煙霧與氣球一同炸出，象徵將迎來男寶，佳娜卻驚訝過度當場跪倒，場面既感人又搞笑。

▲祖雄和佳娜開二寶性別趴。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）



派對現場邀來許多親朋好友見證喜悅，氣氛溫馨十足。影片中，佳娜輕按裝置後，藍色煙火瞬間噴出，伴隨氣球炸裂聲響，她當場嚇到跪地，祖雄則一手抱著女兒上前安撫妻子。祖雄幽默解釋：「煙火發射的前一刻，我們都還一直覺得是女生…所以佳娜的反應很大…但你們覺得妹妹為什麼哭那麼慘？」

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▲佳娜嚇到跪地。（圖／翻攝自Instagram／herotai_official）



影片一出，圈內好友紛紛留言恭賀，何妤玟笑說：「哈哈媽媽整個跳起來」，林利霏、柔柔也留言「恭喜」，蔡允潔則誇獎剪輯速度快。網友則熱烈回應：「媽媽很可愛」、「開心到哭了吧」、「內內和弟弟好事成雙」，也有人提醒：「這樣的鞭炮設計怎麼沒有顧慮到會嚇到孕婦是一件危險性的事。」對此，祖雄補充說明：「佳娜是被藍色嚇到。」