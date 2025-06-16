捲永野芽郁緋聞！金武俊《新聞主播》結局戲份惹議…網：被默默換掉

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁4月遭爆與已婚男星田中圭疑似不倫戀，又劈腿韓星金武俊，雖然3人皆否認緋聞，演藝工作仍受到影響。她與金武俊合作日劇《新聞主播》，昨日（15）播出大結局，金武俊自緋聞報導曝光後戲份驟減，引發揣測，最後一集終於出現了。

▲《新聞主播》播出大結局，永野芽郁宣傳沒露臉。（圖／翻攝自X）

據《日刊體育報》報導，《新聞主播》以JBN電視台為故事舞台，金武俊飾演助理導演「蔡在成」，角色在第一集登場，與永野芽郁、道枝駿佑有對手戲，但是和永野芽郁的緋聞曝光後，戲份逐漸減少，第5、6、7集完全沒有出現，從第8集起重新登場，並且在大結局的電視台舉行的記者會中露臉，名字也出現在最後一集的片尾字幕中。

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日本網友輪番留言，「韓國演員一閃而過呢」、「《新聞主播》最終回，雖然共演期間可能因為不合適的緋聞而導致這樣的結果，但金武俊只是被拍到與永野芽郁的合照，卻像是被默默換掉一樣，能在完結篇出現哪怕一瞬間也太好了。（外傳故事中設定去韓國採訪）」、「好久沒在正片看到他了」、「金武俊的存在幾乎被完全抹消了……」。

▲金武俊《新聞主播》的外傳劇較常出現。（圖／翻攝自X）

金武俊自今年2月起停止更新Instagram，上個月24日是他27歲生日，當天以韓文發表了一篇耐人尋味的帖文，內容寫道：「不要說謊，已經過了一半了，武俊，生日快樂。」

永野芽郁身為《新聞主播》女主角，宣傳初期與阿部寬合體跑宣傳，然而完結篇播出當天，宣傳只有阿部寬與道枝駿佑，娛樂公司相關人士推測，電視台是考慮到永野芽郁的負面報導，選擇不讓她出面宣傳。而她受到不倫緋聞報導影響，代言廣告全數被撤下，如今《新聞主播》大結局，還有主演的電影正在上映，粉絲也憂心今後會有一段時間見不到她。