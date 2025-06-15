SJ利特《廚師的迫降》第二季開錄！少女時代成員也來了　同框温昇豪畫面曝

記者孟育民／台北報導

客家電視台近年來發威，首檔臺韓合作實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》目前如火如荼錄製第二季，除了原班Super Junior隊長利特、韓國國民主廚李元日，加上温昇豪、江宏傑，第二季更加入少女代孝淵、韓國百萬YouTuber heebab、「生意天才趙老闆」趙序衡以及陳庭妮等人。眾人先前在韓國拍攝節目，被不少人民眾認出，讓節目還未開播就充滿期待。

▲《廚師的迫降：客家廚房》第二季卡司曝光。（圖／翻攝自客家電視台臉書）

客家電視台小編也搶先預告節ㄊㄨ目內容，「《廚師的迫降：客家廚房》在韓國展開拍攝囉！上一季是讓韓國朋友體驗台灣的開鏡文化，而這一次則是換成韓國朋友給大家驚喜！」電視台也回應：「預計可能年底播出，形式這次以在韓國拍攝為主，上次是多半在苗栗拍攝。」

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▲利特說到做到，真的帶著《廚師的迫降：客家廚房》回來了。（圖／客家電視台）

事實上，利特早就在社群暴雷第二季畫面，温昇豪更曬出限時動態，開心與現場同仁互動，只見孝淵用中文對著鏡頭說：「你好，我是孝淵，見到你們很高興。」超可愛的畫面，讓粉絲都暴動，直呼：「太可愛了！」、「真是奇妙的組合」、「好想趕快看到節目」。

▲眾人目前在韓國拍攝。（圖／翻攝自利特、温昇豪IG）

