楊冪、趙麗穎破天荒合作！章子怡「蛋糕局」卻惹議　粉絲怒轟排擠

記者劉宛欣／綜合報導

陳可辛執導、改編自民國四大奇案之一的話題電影《醬園弄·懸案》日前正式定檔上映，隨著宣傳活動逐漸升溫，片中主演之間的互動也意外成為熱議焦點。近日，章子怡與楊冪在社群上公開相約「上海蛋糕局」，引發網友質疑兩人搞小團體，還傳出趙麗穎疑似被排擠，引起粉絲不滿與討論。

▲章子怡一舉動被視為是在破除排擠謠言。（圖／翻攝自趙麗穎、章子怡、楊冪微博）

起因是楊冪日前在社群曬出芒種主題蛋糕照，章子怡隨即熱情留言「上海咱們約蛋糕局」，楊冪也親暱回應「必須約」，兩人互動看起來關係密切。然而，有部分網友開始質疑「趙麗穎去哪了？」、「是不是沒被邀請？」甚至出現搞小團體的批評聲浪，網路上還一度傳出趙麗穎粉絲發起抵制電影的消息。

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▲楊冪與章子怡在社群上互動親暱。（圖／翻攝自楊冪微博）

就在話題發酵之際，趙麗穎也於微博發布自己在《醬園弄》中所飾演角色「西林」的短髮造型劇照，並寫下「你好，西林小姐」。不久後，章子怡主動在留言區留言「短髮帥氣西林」，此舉迅速衝上微博熱搜，被網友解讀為是在用行動破除排擠謠言，稱讚章子怡「一碗水端得真平」。隔天，趙麗穎才以表情包回覆章子怡留言，卻又讓部分人質疑她態度冷淡。

▲趙麗穎回應被嫌冷淡。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

對此，趙麗穎的團隊與粉絲則出面解釋，強調她一貫性格低調，不擅社群炒作，更重視角色本身的詮釋與演技。《醬園弄·懸案》由章子怡主演，而楊冪、趙麗穎兩大85花罕見共演，過往總是王不見王的兩人，種種互動都會被放大檢視，粉絲之間甚至一度搞出了「女二號爭奪戰」，討論熱度是否能延續到上映後，也是觀眾關注的焦點。