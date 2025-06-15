王瑞霞洩深V開唱！　台下一排「超大咖歌后」全來了

▲ 王瑞霞舉辦個唱。（圖／王瑞霞提供）



記者翁子涵／台北報導

台語「漂亮寶貝」王瑞霞出道35年，昨（14日）終於在三創舉辦人生首場個唱《用心等待 王瑞霞 個人演唱會》，她穿上夢想已久的紅色大禮服，燈光亮起那一刻，全場爆出掌聲，開場第一首歌便是她深有感觸的〈人生親像伴電影〉，一登場就唱進每位歌迷心坎裡，接著獻唱〈憨只有憨一次〉，象徵來自中部的純樸女孩，因一顆愛唱歌的心，在藝界發光發熱的美好人生，令粉絲都叫好不已。

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▲▼ 王瑞霞開唱，王彩樺、蔡秋鳳、吳淑敏、張秀卿等大咖助陣。（圖／王瑞霞提供）

王瑞霞演唱〈用心等待你〉邊走邊與粉絲互動時，張秀卿早已悄悄坐在舞台階梯邊默默跟唱，想在副歌階段給她「突襲一擊」，事前還串通導演方文良，在大螢幕上秀出一張「免責聲明」，聲明她的出現與主辦無關，是自發性的情緒勒索。但沒想到王瑞霞竟完全沒注意舞台上突然多出一個人，她笑說：「好像有在耳mic裡聽到兩個聲音，但我以為是合音在跟唱，就沒想太多。」讓張秀卿忍不住搖頭：「這個憨霞，真的是憨霞。」全場笑翻。

接著「保庇天后」王彩樺登場，演唱三首高難度天后級台語金曲〈水潑落地難收回〉、〈風飛沙〉、〈愛情的騙子我問你〉，她笑說原以為只是來炒熱氣氛，一看到歌單立刻衝去KTV苦練；壓軸登場的「恆溫歌王」李明洋，與王瑞霞合唱新歌〈情深緣盡〉後，加碼獻唱〈我想你〉，並在台上爆料：「我都叫她虎尾霞！她一通電話我就從台北殺去雲林接她回來。」這對老友在舞台上互虧又互挺，讓觀眾笑中帶淚。

▲ 王瑞霞的女兒亮亮登台。（圖／王瑞霞提供）



此外，王瑞霞女兒亮亮也驚喜登台，與她合唱〈你是阮心肝〉，溫馨指數破表。而唱到〈悲嘆的洞簫〉時，她牽著媽媽一同登場，哽咽說：「我媽超厲害，我每張專輯的歌她都會唱，連不是主打的也會背。」也透露這場演唱會的起點，正是來自母親的一句提醒：「若沒唱，你會後悔。」讓她終於決定圓夢開唱。

