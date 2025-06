46歲Melody遭酸「老了」！昔《康熙》片段被對比　本人高EQ回應了

記者孟育民/台北報導

2025年,品牌「璞之妍」迎來年度品牌好友Melody。她總是給人溫柔、聰明又自信的印象,不只在工作上游刃有餘,也始終把「讓自己維持最好的狀態」當作生活中的一份責任。Melody坦言,青春期的時候從不覺得自己好看,在那段青澀又充滿不安的歲月裡,她曾為了美白而誤信偏方,用小黃瓜和檸檬敷臉,結果導致全臉起疹子,她笑稱自己是「錯誤的跟風」。一直到18歲那年才第一次被誇漂亮,讓她開始理解「女大十八變」的魔法。

▲Melody分享變美的秘訣。(圖/品牌提供)

Melody坦率承認,自己不是完美的人,會八卦、會發脾氣,也常常在教育孩子時因為性子急而失控,但她學會了接納這些不完美。而面對社群留言的批評,例如在《康熙來了》舊片下看到「她現在老了」的評論,她的反應令人讚賞,「那是20年前的我耶,當然會不一樣。」她笑著說,「我現在46歲,其實大家現在對我的讚嘆比我26歲那時候還要多更多。」

▲Melody被說老了,霸氣回應。(圖/品牌提供)



她也對26歲的自己喊話:「Your life is going to be beautiful. You have to believe it!即使它不完美,它就是一個過程,但每個過程的學習,以後都會是你的智慧。」Melody強調,成熟與老化不是負面詞,而是每個人都會經歷的自然狀態。「我們最該關注的,是怎麼讓每個階段的自己,都能活得剛剛好。」