46歲Melody遭酸「老了」！昔《康熙》片段被對比　本人高EQ回應了

記者孟育民／台北報導

2025年，品牌「璞之妍」迎來年度品牌好友Melody。她總是給人溫柔、聰明又自信的印象，不只在工作上游刃有餘，也始終把「讓自己維持最好的狀態」當作生活中的一份責任。Melody坦言，青春期的時候從不覺得自己好看，在那段青澀又充滿不安的歲月裡，她曾為了美白而誤信偏方，用小黃瓜和檸檬敷臉，結果導致全臉起疹子，她笑稱自己是「錯誤的跟風」。一直到18歲那年才第一次被誇漂亮，讓她開始理解「女大十八變」的魔法。

▲Melody分享變美的秘訣。（圖／品牌提供）

Melody坦率承認，自己不是完美的人，會八卦、會發脾氣，也常常在教育孩子時因為性子急而失控，但她學會了接納這些不完美。而面對社群留言的批評，例如在《康熙來了》舊片下看到「她現在老了」的評論，她的反應令人讚賞，「那是20年前的我耶，當然會不一樣。」她笑著說，「我現在46歲，其實大家現在對我的讚嘆比我26歲那時候還要多更多。」

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▲Melody被說老了，霸氣回應。（圖／品牌提供）



她也對26歲的自己喊話：「Your life is going to be beautiful. You have to believe it！即使它不完美，它就是一個過程，但每個過程的學習，以後都會是你的智慧。」Melody強調，成熟與老化不是負面詞，而是每個人都會經歷的自然狀態。「我們最該關注的，是怎麼讓每個階段的自己，都能活得剛剛好。」