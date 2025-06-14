陳明真結婚15年首唱老公歌！抱怨季中平「沒為我寫過一首」　錄音慘遭冷暴力

記者蕭采薇／台北報導

陳明真與音樂製作人季中平結婚15年，老公是無數天王歌后的幕後推手，陳明真過去常因此抱怨「但都沒為我寫過一首歌」。夫妻倆14日出席《承弦啟後》音樂會彩排，陳明真在季中平鼓勵下，演唱他的作品《如果雲知道》，也透露終於和老公一起工作後，才感受到他的「六親不認」。

▲陳明真、季忠平結婚15年，終於在音樂上有合作。（圖／記者林敬旻攝）

季忠平畢業自台北市敦化國中，與現今敦中的弦樂團指揮許家銘是30年老友，因此這天也讓太太陳明真在敦化國中弦樂團演奏下唱他的作品《如果雲知道》，陳明真笑說：「真的是大挑戰，一般流行歌手很少接觸。」

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兩人去年終於合作錄製新歌《遊園驚世夢》，季忠平說，陳明真在錄音的時候，「一直覺得她是我太太」，但他工作的時候六親不認，「我對她比任何人都兇。」季忠平說：「她光是第一個字就重錄了幾百遍，花了一個多月錄音，但前面15天都是白唱，沒用到。」相當嚴格。

▲陳明真在季忠平牽線下，與敦化國中弦樂團合作，演唱老公的作品《如果雲知道》。（圖／記者林敬旻攝）

對於老公冷暴力會感到受傷嗎？陳明真笑說：「不會啊，關起門來只有他知道、我知道。」而且錄音成果一出來，陳明真聽了很感動，「製作人完全專屬你，幫你量身打造聲音，老公訓練我唱歌的感覺，以前比較少接觸到，我滿享受這個感覺，而且版權都是我們一家人的，這個感覺更好。」

▲季忠平帶著一對兒子到新加坡求學，陳明真在台灣坦言一開始想小孩想到會哭。（圖／記者林敬旻攝）

兩人有一對十歲雙胞胎兒子，即將搬到新加坡求學，由季忠平飛去先陪伴小孩，陳明真則因另外有要事，暫時還不克前往。與兒子們分開這麼遠，陳明真坦言：「小孩剛去的時候，我不知道要幹嘛，看了他們小時候的照片會哭，大概一個星期的時間吧，我什麼都不想做。」不過兒子也很貼心，如今每天照五餐打電話，「就不覺得那麼遠了，等有空我就去陪他們，現在是爸爸親自帶，我可以安心放手。」