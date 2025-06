直擊／愛妻林志玲同學突現身「我有去婚禮！」　AKIRA嚇歪：我們好像有見過

記者吳睿慈/新北報導

日本天團放浪兄弟EXILE在14日在Zepp New Taipei舉辦見面會,7位成員AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界以及佐藤大樹到場,吸引逾千名粉絲到場支持。他們一連帶來4首〈EXILE PRIDE〉、〈BE THE ONE〉、 〈I Wish For You〉、〈Each Other's Way〉開場,輪流使用流利中文打招呼,氣氛超熱烈。

▲放浪兄弟於14日在台北舉辦見面會。(圖/LDH愛夢悅提供)



EXILE來到台灣舉辦見面會,他們熱情大喊:「台灣的大家,還有從日本來的大家,一直以來都很感謝你們的應援!」全場回以掀頂尖叫聲,7人大讚粉絲聲音最棒、超大聲,由「台灣女婿」AKIRA打頭陣先打招呼「和團員一起再次回到我的故鄉,感到非常非常開心,謝謝,我很想你們。」橘KENCHI也用中文:「大家好,我是KENCHI,大家怎麼樣,我感覺非常非常好,我理解你們的心情,我也很高興。」

大樹用中文撩妹:「我是佐藤大樹,你們好嗎?我愛你,我喜歡小籠包!」有趣的是,所有人虧他「除了聽得『我愛你』後面就沒聽懂了」,7人你一言我一語,台下粉絲全都聽得懂,也讓TAKAHIRO大讚「好強,大家都不用翻譯嗎?」緊接著NESMITH、SHOKICHI、世界等人也輪流跟歌迷打招呼。

見面會精心準備遊戲環節,7位成員親自挑選禮物打算送給粉絲,現場進行答對A、B選項的默契遊戲,原本只有16份禮物,但現場人數超出5位,於是「台灣女婿」AKIRA大方放送,他自掏腰包表示:「我會準備我代言的空調電風扇給大家,希望大家再留一下資料。」他相當幽默補充:「我也會附上我充滿靈魂的簽名給大家!」逗笑所有人。

▲▼AKIRA活動上看到男童展現慈父笑容。(圖/資料照/LDH愛夢悅提供)



特別的是,上台領獎的女生粉絲上台後便自我介紹:「我是林志玲的同學!」AKIRA驚訝地走上前打招呼,該名粉絲繼續補充:「婚禮我有去!」AKIRA則幽默回應:「難怪我覺得我好像看過妳。」全場笑到彎腰,沒想到有如此緣分。

還有一對母子,她帶著7歲男童上台,並透露自己也是台、日跨國夫妻且喜歡AKIRA,只是年紀小的小孩上台後崩潰,但神奇的是,AKIRA一靠近,男童就靜下來了,AKIRA露出慈父笑容主動表示「(跨國夫妻)跟我們家一樣」,摸摸小朋友的頭,最後甚至把自己的項鍊送給小朋友,並抱著男童合照。

▲▼放浪兄弟EXILE見面會氣氛熱絡,還上演禮物大放送。(圖/資料照/LDH愛夢悅提供)



迎接25週年,放浪兄弟EXILE更邀請粉絲上台一起跳〈Choo Choo TRAIN〉,以限定成員加入的模式帶來台灣限定版,全場氣氛超嗨。結束節奏歡快的歌曲,他們轉換氣氛帶來抒情歌〈O’ver〉、〈Pure〉,直到安可時再度現身於舞台上,7人帶來〈24Karats TRIBE OF GOLD〉,橘KENCHI嗨到脫掉上衣,氣氛嗨到最高點,並以經典歌曲〈Rising Sun〉圓滿結束見面會。