直擊／愛妻林志玲同學突現身「我有去婚禮！」　AKIRA嚇歪：我們好像有見過

記者吳睿慈／新北報導

日本天團放浪兄弟EXILE在14日在Zepp New Taipei舉辦見面會，7位成員AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界以及佐藤大樹到場，吸引逾千名粉絲到場支持。他們一連帶來4首〈EXILE PRIDE〉、〈BE THE ONE〉、 〈I Wish For You〉、〈Each Other's Way〉開場，輪流使用流利中文打招呼，氣氛超熱烈。

▲放浪兄弟於14日在台北舉辦見面會。（圖／LDH愛夢悅提供）



EXILE來到台灣舉辦見面會，他們熱情大喊：「台灣的大家，還有從日本來的大家，一直以來都很感謝你們的應援！」全場回以掀頂尖叫聲，7人大讚粉絲聲音最棒、超大聲，由「台灣女婿」AKIRA打頭陣先打招呼「和團員一起再次回到我的故鄉，感到非常非常開心，謝謝，我很想你們。」橘KENCHI也用中文：「大家好，我是KENCHI，大家怎麼樣，我感覺非常非常好，我理解你們的心情，我也很高興。」

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大樹用中文撩妹：「我是佐藤大樹，你們好嗎？我愛你，我喜歡小籠包！」有趣的是，所有人虧他「除了聽得『我愛你』後面就沒聽懂了」，7人你一言我一語，台下粉絲全都聽得懂，也讓TAKAHIRO大讚「好強，大家都不用翻譯嗎？」緊接著NESMITH、SHOKICHI、世界等人也輪流跟歌迷打招呼。

見面會精心準備遊戲環節，7位成員親自挑選禮物打算送給粉絲，現場進行答對A、B選項的默契遊戲，原本只有16份禮物，但現場人數超出5位，於是「台灣女婿」AKIRA大方放送，他自掏腰包表示：「我會準備我代言的空調電風扇給大家，希望大家再留一下資料。」他相當幽默補充：「我也會附上我充滿靈魂的簽名給大家！」逗笑所有人。

▲▼AKIRA活動上看到男童展現慈父笑容。（圖／資料照／LDH愛夢悅提供）



特別的是，上台領獎的女生粉絲上台後便自我介紹：「我是林志玲的同學！」AKIRA驚訝地走上前打招呼，該名粉絲繼續補充：「婚禮我有去！」AKIRA則幽默回應：「難怪我覺得我好像看過妳。」全場笑到彎腰，沒想到有如此緣分。

還有一對母子，她帶著7歲男童上台，並透露自己也是台、日跨國夫妻且喜歡AKIRA，只是年紀小的小孩上台後崩潰，但神奇的是，AKIRA一靠近，男童就靜下來了，AKIRA露出慈父笑容主動表示「（跨國夫妻）跟我們家一樣」，摸摸小朋友的頭，最後甚至把自己的項鍊送給小朋友，並抱著男童合照。

▲▼放浪兄弟EXILE見面會氣氛熱絡，還上演禮物大放送。（圖／資料照／LDH愛夢悅提供）



迎接25週年，放浪兄弟EXILE更邀請粉絲上台一起跳〈Choo Choo TRAIN〉，以限定成員加入的模式帶來台灣限定版，全場氣氛超嗨。結束節奏歡快的歌曲，他們轉換氣氛帶來抒情歌〈O’ver〉、〈Pure〉，直到安可時再度現身於舞台上，7人帶來〈24Karats TRIBE OF GOLD〉，橘KENCHI嗨到脫掉上衣，氣氛嗨到最高點，並以經典歌曲〈Rising Sun〉圓滿結束見面會。