杜娃黎波宣布訂婚！對象是《怪獸與牠們的產地》男星…為她打造婚戒

記者陳芊秀／綜合報導

29歲英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）宣布訂婚！對象是《怪獸與牠們的產地》電影中飾演主角哥哥的35歲演員卡倫透納（Callum Turner），兩人交往1年半相當甜蜜，此前已經傳出祕密訂婚，她近日終於在雜誌專訪鬆口承認好消息。

▲杜娃黎波宣布訂婚，情定《怪獸與牠們的產地》男星卡倫透納。（圖／翻攝自IG）

杜娃黎波形容訂婚「這是非常特別的感覺」，她去年12月被發現無名指上戴著鑽戒，受訪時承認已經答應男友的求婚，並表示兩人決定攜手共度餘生，成為彼此永遠的朋友。她提到，卡倫透納在設計婚戒前特意諮詢了她的閨蜜和妹妹，為她量身打造了專屬戒指，讓她感到十分感動，也更加確信對方對自己的了解與用心。

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▲杜娃黎波時常在社群網站放閃，去年傳出祕密訂婚，近日鬆口證實喜訊。（圖／翻攝自IG）

目前兩人尚未確定婚禮日期。杜娃黎波表示，首先需完成12月在墨西哥結束的世界巡演，而男友也有拍攝計劃。她坦言自己從未幻想過婚禮的模樣，如今需要開始考慮相關細節，這讓她感到既新鮮又興奮。

卡倫透納在2014年電影《真愛慢熟中》打開知名度，隨後曾演出《刺客教條》，在《怪獸與牠們的產地》系列電影中，飾演男主角紐特的哥哥「西瑟斯卡曼德」，在《怪獸與葛林戴華德的罪行》、《怪獸與鄧不利多的秘密》。他與杜娃黎波時常在社群網站放閃，如今即將修成正果，也讓粉絲影迷相當開心。

▲卡倫透納在《怪獸與牠們的產地2》飾演紐特哥哥。（圖／達志影像）