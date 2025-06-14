小S迎47歲「第一次大S不在的生日」　PO牽手照後停更…媽深夜痛哭

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）14日迎接47歲生日，然而這也是首次在沒有姊姊大S陪伴的情況下度過，令人倍感心疼。大S於今年2月初在日本東京旅遊期間，因感染流感併發肺炎病逝，消息震驚整個娛樂圈，小S因此全面停工，並且為了照顧S媽搬去同住。

▲小S迎47歲，第一次過大S不在的生日。（圖／翻攝自IG）

小S（徐熙娣）在姊姊大S（徐熙媛）離世百日時曾發起緬懷活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念。她曬出姊妹牽手照，提到大S從小就是她的最大靠山，遇到困難或退縮時，對方總說「徐熙娣，妳很俗辣耶！」藉此激勵她，文中提到「珊，接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？」當時大批網友和圈內友人紛紛留言打氣，時間過了5週，她還沒有再次更新動態。

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▲小S發起緬懷大S的社群活動，自那之後又停更一段時間了。（圖／翻攝自小S Instagram）

S媽（黃春梅）陷入喪女之痛，求助身心科接受治療，經常透過發文發洩對女兒的思念。她5月曾透露，小女兒（小S徐熙娣）不希望她深夜與臉書好友互動，激動反問：「我能做什麼？難道只能哭嗎？」而她也在那之後鮮少在社群網站更新。