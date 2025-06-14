《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了

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獨家／女控吳思賢長期跟騷卻「提不出證據」　經紀人回應曝感情現況

▲吳思賢遭離奇爆料指控跟騷，但爆料者無法提出證據；吳思賢忙拍片和發專輯，感情穩定進行中。（讀者提供、資料照）

圖文／鏡週刊

吳思賢（小樂）去年才認愛氣質長髮女友，算一算至今已經交往兩年多，而且越愛越穩定，不過本刊卻收到離奇爆料，有女子指控遭到吳思賢和女友長期跟騷，故事懸疑但卻提不出證據，連吳思賢經紀人都一頭霧水。

吳思賢於2022年被本刊直擊，和一名長髮女在鼎泰豐吃晚餐，隨後他就爽快認愛，至今都還穩定交往，想不到原本是幸福的喜事，卻被渲染了怪異色彩。有讀者振振有詞向本刊爆料，遭到吳思賢和女友長期跟蹤，其中包括「吳先生委託徵信業者跟監我，知道我的行蹤」、「吳先生的朋友多次在我台北的住處徘徊走動，甚至有位女性藝人還在我過馬路走路回家時意圖要攻擊我……」、「吳先生的藝人朋友也多次到我任職的公司吵鬧罵我是小三等等的」、「在社交媒體上散播不實謠言罵我是小三婊子任何各式各樣的髒字....」。

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獨家／女控吳思賢長期跟騷卻「提不出證據」　經紀人回應曝感情現況

▲吳思賢和女友曾被本刊在鼎泰豐直擊。（資料照）

指控相當嚴重，但這位讀者提不出任何證據，也無法說出所謂的「藝人朋友是誰。」本刊向吳思賢經紀人查證，經紀人表示，「是不是認錯人？內容看起來很荒唐」並且向吳思賢詢問，本人也是一頭霧水。而吳思賢上個月剛去杜拜拍MV，緊接著是主演影集《男公館》殺青，下週又要發片，忙得團團轉。至於感情方面，經紀人透露兩人現在「穩穩的」，但還沒思考下一步。


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