控蕭雅全性騷擾竟遭疑「設局」！受害女導再發聲：這只是冰山一角

記者劉宛欣／綜合報導

南韓金馬導演蕭雅全近日深陷性騷風波，指控者為曾合作過的導演陳蔚爾。繼6日發文揭露曾遭蕭雅全性騷擾後，12日陳蔚爾再度於社群發出長文，回應外界質疑與攻擊，透露自身一路走來遭遇的創傷與壓力，並直言「能活到現在，真是奇蹟」，更指出：「這次我說出來的，不是一個完整的故事，它只是冰山的一角。」

▲蕭雅全遭指控性騷擾後道歉並宣布停工。（資料照／攝影中心攝）

陳蔚爾在文中提到，自己在揭露之後聽到不少圈內人的負面評價，有人批評她「讓人不舒服」、「設局」、「不正常」，讓她感到熟悉而刺痛，但仍選擇勇敢發聲。她強調：「說出來，是一種選擇；選擇不再被羞辱壓住聲音；選擇不要成為沉默的共犯。」她表示，外界所看到的，只是她費盡全力爬上冰山頂端、敲下來的一小塊，「因為我想讓你們知道，這個世界有多寒冷，有多少沉默是被壓下來的。」

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▲受害女導演陳蔚爾 再次發文吐露心情。（資料照／記者林敬旻攝）

陳蔚爾自述從小經歷多起性騷與性侵事件，包含年幼時遭人口販子拐走、8歲被陌生男子從後勒抱、大學時期被學長試圖性侵、租屋時遭偷拍、進入影視圈後又遭知名導演長期性騷擾與剝削，甚至工作到政治圈也遇到性暴力。她沉痛指出，類似經驗超過20件，若一篇篇寫下來「完全可以出一本書，沒有問題」。

她最後引用自己曾刊登於教育部《性別平等教育季刊》的文字表示，當年心碎哭泣後，她為了重新出發，將自己原名「陳曉玲」視為過去，改用「陳蔚爾」繼續熱愛電影。但她也體認到，問題不在於名字或個人，而是電影圈的文化與社會結構。「我們生活在同一個世界，待在同一個圈子裡打拼，沒有人是局外人。」她呼籲社會正視這些沉默背後的壓抑與傷痕，也希望透過揭露，能為受害者創造更多理解與改變的可能。