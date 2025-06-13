金針菇狂推5年！「台灣感性」成功掀風潮　大咖韓星來台必打卡

記者劉宛欣／綜合報導

來自南韓的百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」定居台灣多年，記錄在台灣的生活趣事。近日她發布新影片，直呼自己努力推廣5年的「台灣感性（대만감성）」終於成功打進南韓主流文化圈，不僅掀起年輕人熱潮，連當紅偶像藝人也爭相跟進，讓她感動喊話：「我們正在一起把這份浪漫推向世界！」

▲金針菇分享所謂的「台灣感性」。（圖／翻攝自金針菇IG）

所謂「台灣感性」，是韓國人印象中的台灣氛圍，金針菇形容「就是台灣味的意思，有一種溫度在，大家去日本的街道的話，一定也會有『好日本喔』的感覺，韓國人也會有「好台灣喔，我想要拍照」這種感覺」，她還指出台灣人覺得不起眼的台灣街道，不只是一般觀光客，連很多韓國藝人訪台時，都一定會駐足拍照。

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▲金針菇指出有很多韓國藝人也喜歡「台灣感性」。（圖／翻攝自金針菇IG）

金針菇分享自己最喜歡的南韓歌手吳赫，就是選擇來台灣拍婚紗，其他如2PM玉澤演、MAMAMOO頌樂、aespa Winter與Karina、NewJeans等，都曾在台灣街頭取景打卡，其中NewJeans更是曾來台灣拍攝MV，讓「台灣感性」概念快速在南韓擴散。金針菇指出，這種美學跳脫了過往韓國人對台灣僅止於夜市、101等印象，轉而欣賞「台灣的日常生活中不張揚卻溫柔動人」的氣質，也讓她感到驕傲。

最後，金針菇呼籲粉絲一起響應，用手機記錄台灣街頭的日常畫面，並加上「#台灣感性」的標籤上傳到社群，讓更多人感受到台灣這塊土地潛藏的文化魅力與人情味。